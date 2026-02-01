हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसBudget Speech: इनकम टैक्स एक्ट से लेकर सस्ती कैंसर दवाएं तक... जानें निर्मला के बजट भाषण की 10 बड़ी बातें

Budget Speech Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और हर वर्ग तक विकास का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही, वैश्विक अस्थिरता के बीच विकास पर फोकस रखना जरूरी है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Union Budget Speec: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही है. वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश करेंगी और भारत को अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा. ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और हर वर्ग तक विकास का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि वैश्वि अस्थिरता के बीच विकास पर फोकस रखना जरूरी है.

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा. शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनेंगे और जीएसटी को और सरल बनाया जाएगा.

विकास पर बड़ा फोकस

उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल लागू होगा. 

रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग पर जोर दिया जाएगा. अरुणाचल प्रदेश से त्रिपुरा तक बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे. मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और संस्थान बनाया जाएगा. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे. मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों का विकास किया जाएगा.

दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी. दुर्गापुर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा. 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे.

सस्ती होंगी कैंसर दवाएं

शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी. जैविक दवाएं बनाने पर जोर दिया जाएगा. सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जब बायाफार्मा के लिए पांच साल में 10 हजार करोड़ के आवंटन का ऐलान किया गया है. महात्मा गांधी स्वराज योजना का ऐलान किया गया है. इसके अलावे, कॉरपोरेट मित्र के लिए पेशेवर संस्थान सस्ते होंगे.

निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि कंटेनर विनिर्माण पर 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा. इसके अलावा, 22 नए जलमार्ग और 3 डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया है. पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाया जाएगा. बुजुर्गों के मजबूत हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा. खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा. आईआईएम की मदद से टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग दी जाएगी. खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए काम किया जाएगा. 

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 01 Feb 2026 11:13 AM (IST)
Budget India Budget Budget 2026 Union Budget 2026
