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हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी ग्रुप की होने जा रही दिवालिया हो चुकी यह कंपनी, NCLT ने 15000 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को दी मंजूरी

अडानी ग्रुप की होने जा रही दिवालिया हो चुकी यह कंपनी, NCLT ने 15000 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को दी मंजूरी

Gautam Adani: जेपी ग्रुप की दिवालिया हो चुकी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) अब अडानी ग्रुप की होने जा रही है. इसके लिए अडानी ग्रुप के रिजॉल्यूशन प्लान को NCLT ने मंजूरी दे दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 18 Mar 2026 07:58 AM (IST)
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Adani Group Acquisition: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद पीठ ने दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है. इस क्रम में NCLT ने वेदांता लिमिटेड की चुनौती को भी खारिज कर दिया. जेपी ग्रुप की बड़ी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स पर कुल 57185 करोड़ रुपये के दावे हैं. इसके प्रमुख लेनदारों में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) भी शामिल है. 

क्यों दिवालिया हुई कंपनी?

कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई पावर प्लांट्स और सीमेंट फैक्ट्रियों में भारी निवेश करने के लिए SBI और ICICI जैसे बैंकों से भारी कर्ज लिया. बाद में प्रोजेक्ट्स से सही कमाई न हो पाने और ब्याज दरें बढ़ने की वजह से कंपनी समय पर कर्ज नहीं चुका पाई और उसे डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया. अब कर्ज में डूबी इसी कंपनी को अडानी ग्रुप 15000 करोड़ रुपये में खरीदने जा रहा है. अडानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए 15000 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, जिसे अब NCLT ने मंजूरी दे दी है.

बैंकों को लौटाए जाएंगे उनके पैसे

जेपी एसोसिएट्स को खरीदने की रेस में अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड और डालमिया भारत जैसी कंपनियां शामिल थीं, लेकिन आखिरकार जीत अडानी ग्रुप को मिली. कंपनी को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप से मिलने वाले 15000 करोड़ में से एक हिस्से का इस्तेमाल बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा. बैंकों की कमेटी भी इस डील के लिए अडानी ग्रुप के पक्ष में वोटिंग की थी. 

अडानी ग्रुप को क्या-क्या मिलेगा? 

  • इस डील के तहत अडानी ग्रुप को जेपी ग्रुप की कई कीमती संपत्तियां मिलेंगी जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 3985 एकड़ की जमीन.
  • जेपी ग्रुप के 5 लग्जरी होटल.
  • जयप्रकाश पावर वेंचर्स के नाम की कंपनी में 24 परसेंट की हिस्सेदारी.
  • सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां, जिनकी कैपिसिटी सालाना 6.5 मिलियन टन तक है.

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Published at : 18 Mar 2026 07:55 AM (IST)
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Adani Group NCLT Adani Enterprises Jaiprakash Associates
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