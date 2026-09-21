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हिंदी न्यूज़बिजनेसमुंबई और ठाणे में UPI से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! पंप मालिकों ने RBI को लिखा लेटर

मुंबई और ठाणे में UPI से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! पंप मालिकों ने RBI को लिखा लेटर

मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के पेट्रोल पंप डीलरों ने UPI पर प्रस्तावित MDR शुल्क का विरोध किया है. RBI से छूट की मांग की है, समाधान नहीं होने पर 15 अक्टूबर से UPI बंद किया जा सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Sep 2026 04:54 PM (IST)
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अगर आप मुंबई, ठाणे, रायगढ़ या पालघर में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए UPI से पेमेंट करते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. पेट्रोल पंप डीलरों ने UPI पेमेंट पर लगने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज को लेकर आपत्ति जताई है. डीलरों का कहना है कि इस चार्ज से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. यही वजह है कि उन्होंने RBI से ईंधन खुदरा कारोबार को इस चार्ज से पूरी तरह छूट देने की मांग की है. 

डीलरों ने RBI से क्या मांग की?

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मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने RBI को पत्र लिखकर इस मामले में दाखल देने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी मांग पर कोई समाधान नहीं निकला, तो 15 अक्टूबर से मुंबई के सभी पेट्रोल पंपों पर UPI से पेमेंट की सुविधा बंद किया जा सकता है. हालांकि, यह सिर्फ अभी डीलरों की ओर से दी गई चेतावनी है, न कि लागू हो चुका फैसला है.

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क्यों हो रहा है UPI शुल्क का विरोध?

डीलरों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल बेचने पर मिलने वाला उनका कमीशन मार्जिन साल 2017 से नहीं बढ़ा है, जबकि कर्मचारियों की सैलरी, जमीन और दूसरे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में UPI MDR शुल्क लगने से उनकी कमाई पर और ज्यादा असर पद सकता है. 

डीलरों के मुताबिक, वे इस अतिरिक्त खर्च को पेट्रोल-डीजल की कीमत से सीधे नहीं जोड़ सकते हैं. इसलिए अगर UPI पर MDR शुल्क लगाया जाता है, तो इसका खर्च सीधे उनके कमीशन से निकल सकता है. 

पेट्रोल पंप पर कितने लोग करते हैं UPI से पेमेंट?

एसोसिएशन का कहना है कि एक सामान्य पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 500 से ज्यादा लेन-देन होते हैं. इनमें करीब 80% पेमेंट डिजिटल तरीकों से किए जाते हैं, जबकि 20% पेमेंट नकद के तौर पर की जाती है. 

मुंबई जैसे शहरों के पेट्रोल पंपों पर होने वाले करीब 40% UPI लेन-देन 2,000 रुपये से ज्यादा के होते हैं. वहीं हाईवे पर करीब 2,000 रुपये से ज्यादा वाले UPI लेन-देन का हिस्सा करीब 60% बताया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump MDR Charges UPI Payment
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