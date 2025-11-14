Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







MRF Q2 Results: देश की जानी-मानी टायर और रबर प्रोडक्ट्स बनानी वाली कंपनी मद्रास रबर फैक्ट्री (MRF) ने शुक्रवार, 14 नवंबर को अपने वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की है. कंपनी के इस तिमाही के नतीजे शानदार रहे है. बतौर कंपनी जुलाई–सितंबर 2024 तिमाही में उनका कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 11.7 प्रतिशत बढ़कर 525.64 करोड़ रुपए हो गया है. अगर पिछले साल इस तिमाही की तुलना करें तो, यह आंकड़ा 470.70 करोड़ रुपए था.

साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है. चेन्नई की इस दिग्गज कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाली प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपए डिविडेंड देने की घोषणा की है. इस खबर से निवेशकों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं.

क्या कहता है कंपनी डेटा?

एमआरएफ के तीसरी तिमाही का नतीजे शानदार रहे हैं. कंपनी को 525.64 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ हुआ है. साथ ही कंपनी का ऑपरेशनल आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह 7.23 प्रतिशत बढ़कर 7,378.72 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई है.

पिछले साल यह आंकड़ा 6,881.09 करोड़ रुपए था. कंपनी का स्टैंडअलोन आय भी 7.2 फीसदी बढ़कर 7,249.68 करोड़ रुपए पर पहुंच गई हैं. जो पिछले वर्ष 6,760.37 करोड़ रुपए थी.

कंपनी ने की डिविडेंड देने की घोषणा

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने घोषणा की है कि, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया जाएगा. जिसके लिए 21 नवंबर, 2025 का रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. शेयरधारकों को 5 दिसंबर 2025 या उसके बाद अंतरिम डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा.

शुक्रवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर

सप्ताह के आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार, 14 नवंबर को बीएसई पर कंपनी के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए थे. कंपनी शेयर 0.59 फीसदी या 942.10 रुपए की गिरावट दर्ज करते हुए 157432.05 रुपए पर बंद हुआ थी. दिन की शुरुआत में कंपनी के शेयर 1,59,399.95 रुपए पर खुला था.

एमआरएफ के 52 सप्ताह के हाई लेवल 1,63,500 रुपए और 52 सप्ताह का लो लेवल 1,00,500 रुपए रहा है.

