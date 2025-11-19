Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Market Today: क्रिप्टो बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 6 सप्ताह में क्रिप्टो बाजार से निवेशकों को लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. दुनिया की सबसे पुरानी और फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी लगातार गिर रही है.

बिटकॉइन की कीमतों में इस साल की शुरुआत से अब तक 30 फीसदी की गिरावट है. बिटकॉइन 7 महीने में पहली बार 90,000 डॉलर के नीचे के लेवल पर पहुंच गया था. क्रिप्टो के निवेशक चुपचाप बाजार से निकल रहे हैं. जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ रहा है. बुधवार के कारोबारी दिन भी बिटकॉइन की कीमत में 1.20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही थी और यह 90,301 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

क्यों गिर रही है कीमत?

क्रिप्टो में जारी गिरावट के पीछे ट्रंप प्रशासन का क्रिप्टो फ्रेंडली रुख का कम होना हो सकता है. अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद का कम होना, ईटीएफ निकासी और बड़े निवेशकों की मुनाफा वसूली इसकी मुख्य वजह हो सकती है.

लगातार हो रही गिरावट का असर यह है कि, बड़े ट्रेडर और संस्थाएं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर भी दांव लगाने से बच रहे हैं. कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, यह स्थिति एक तरह से नए क्रिप्टो विंटर की शुरुआत हो सकती है. वहीं कुछ जानकारों को लगता हैं कि, जोखिम कम होने के बाद क्रिप्टो मजबूत रिकवरी कर सकता है.

क्रिप्टो बाजार का हाल

बुधवार को खबर लिखे जाने तक, बिटकॉइन 90,503 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. जो पिछले दिन की तुलना में 0.54 फीसदी की तेजी दिखाता है. वहीं, एथेरियम 3,023.75 डॉलर और टीथर 0.9992 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था. एथेरियम में 0.62 प्रतिशत और टीथर में 0.04 फीसदी की उछाल देखी जा रही थी.

सोलाना में 1.52 फीसदी की तेजी थी और यह 138.21 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. बीएनबी में भी तेजी देखी है और यह 1.41 प्रतिशत की उछाल लिए 922.06 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

