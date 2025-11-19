हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसCrypto Market Crash: क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, निवेशकों के 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा

Crypto Market Crash: क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, निवेशकों के 1.2 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा

क्रिप्टो बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 6 सप्ताह में क्रिप्टो बाजार से निवेशकों को लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 12:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Crypto Market Today: क्रिप्टो बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 6 सप्ताह में क्रिप्टो बाजार से निवेशकों को लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. दुनिया की सबसे पुरानी और फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी लगातार गिर रही है.

बिटकॉइन की कीमतों में इस साल की शुरुआत से अब तक 30 फीसदी की गिरावट है. बिटकॉइन 7 महीने में पहली बार  90,000 डॉलर के नीचे के लेवल पर पहुंच गया था. क्रिप्टो के निवेशक चुपचाप बाजार से निकल रहे हैं. जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ रहा है. बुधवार के कारोबारी दिन भी बिटकॉइन की कीमत में 1.20 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही थी और यह 90,301 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. 

क्यों गिर रही है कीमत?

क्रिप्टो में जारी गिरावट के पीछे ट्रंप प्रशासन का क्रिप्टो फ्रेंडली रुख का कम होना हो सकता है. अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद का कम होना, ईटीएफ निकासी और बड़े निवेशकों की मुनाफा वसूली इसकी मुख्य वजह हो सकती है.

लगातार हो रही गिरावट का असर यह है कि, बड़े ट्रेडर और संस्थाएं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर भी दांव लगाने से बच रहे हैं. कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, यह स्थिति एक तरह से नए क्रिप्टो विंटर की शुरुआत हो सकती है. वहीं कुछ जानकारों को लगता हैं कि, जोखिम कम होने के बाद क्रिप्टो मजबूत रिकवरी कर सकता है.

क्रिप्टो बाजार का हाल

बुधवार को खबर लिखे जाने तक, बिटकॉइन 90,503 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. जो पिछले दिन की तुलना में 0.54 फीसदी की तेजी दिखाता है. वहीं, एथेरियम 3,023.75 डॉलर और टीथर 0.9992 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था. एथेरियम में 0.62 प्रतिशत और टीथर में 0.04 फीसदी की उछाल देखी जा रही थी. 

सोलाना में 1.52 फीसदी की तेजी थी और यह 138.21 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. बीएनबी में भी तेजी देखी है और यह 1.41 प्रतिशत की उछाल लिए 922.06 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: शादी सीजन से पहले लौटी सोने की खोई चमक, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Published at : 19 Nov 2025 12:07 PM (IST)
Crypto Market Today Crypto Crash News
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
Masti 4 Star Cast Net Worth: विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
