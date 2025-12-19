महंगा होने वाला है मोबाइल रिचार्ज, जियो से लेकर एयरटेल तक बढ़ा सकती हैं 20 परसेंट तक कीमत

Phone Recharge Tariff Hike: भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अगले साल प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्लान की कीमतों में 20 परसेंट तक का इजाफा कर सकती हैं. यह रेगुलर टैरिफ रिवीजन का हिस्सा है. इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमाई बढ़ने की उम्मीद है.

मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां 2026 में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पर 4G/5G प्लान में 16-20 परसेंट तक का टैरिफ बढ़ा सकती हैं. इससे वित्तीय वर्ष 2027 में कंपनियों की कमाई बढ़ने का अनुमान है. साथ ही हर ग्राहक से औसत कमाई ARPU भी काफी बढ़ जाएगी. अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनियां सस्ते प्लान को हटा रही हैं और ओटीटी जैसे फायदों को महंगे प्लान के बास्केट में डाल दे रही हैं. ऐसे में ग्राहक मजबूरन महंगे प्लान चुनेंगे और इसका असर ग्राहकों की जेबों पर पड़ेगा.

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

बताया जा रहा है कि इस टैरिफ हाइक से सबसे अधिक फायदा टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को होगा. मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले जब टैरिफ बढ़े थे, तब भारती एयरटेल उन कंपनियों में से थीं, जिन्हें कई कमजोर कंपनियों के मुकाबले रेवेन्यू/EBITDA में फायदा हुआ था.

एयरटेल ने हाल के सालों में रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया (Vi) के साथ मिलकर प्रीपेड कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की है. उस दौरान कंपनियों ने कहा था कि टेलीकॉम बिजनेस को हेल्दी रखने और 5G नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है.

पहले कितनी बढ़ी थीं कीमतें?

साल 2019 में कीमतें 15 परसेंट से 50 परसेंट तक बढ़ाई गई. 2021 में 20 से 25 परसेंट के रेंज में कीमतें बढ़ीं. वहीं, पिछले साल 2024 में 10-20 परसेंट तक कीमतें बढ़ाई गईं. इस साल भी कीमत 15 परसेंट तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं.

