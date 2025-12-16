गिरते बाजार में चमका यह मल्टीबैगर स्टॉक, 50 रुपये से कम कीमत वाले शेयर ने दिया 6000% रिटर्न

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Multibagger Stock India: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेसेंक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. वहीं एक मल्टीबैगर स्टॉक मर्करी ईवी टेक के शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है.

कंपनी के शेयरों में मंगलवार के कारोबारी दिन करीब 3 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी कैसा कारोबार कर रही है?

बीएसई पर कंपनी शेयरों का हाल

बीएसई पर मर्करी ईवी टेक के शेयर 16 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे 39.75 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. कंपनी शेयरों में 2.47 प्रतिशत या 0.96 रुपये की तेजी दर्ज की जा रही थी. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह का हाई लेवल 99.26 रुपये था. वहीं लो लेवल की बात करें तो, कंपनी शेयर 36 रुपये के आंकड़े तक पहुंच गए थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर का हाई लेवल 40.45 रुपया था.

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही का प्रदर्शन

मर्करी ईवी टेक के लिए वित्त वर्ष की पहली छमाही मजबूत रही है. इस दौरान कंपनी की नेट सेल्स बढ़कर 56.58 करोड़ रुपये पहुंच गया. अगर आंकड़ों का बात करें तो, सालाना आधार पर इसमें 142 प्रतिशत की तेजी है. वहीं सितंबर महीने की तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 2.99 करोड़ रुपये रहा है. जो लगभग 43 फीसदी की बढ़ोतरी दिखाता है.

कंपनी ने दिया 6000 फीसदी का रिटर्न

कंपनी शेयरों में पिछले 2 सालों से गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, जिन निवेशकों ने कंपनी शेयरों पर लंबे समय के लिए दांव लगाया था, उन्हें तगड़ा रिटर्न कमाने का मौका मिला है. कंपनी ने 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को करीब 6060 फीसदी का रिटर्न दिया हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: नेपाल घूमने का प्लान है? तो जान लीजिए ये बड़ी खबर, रुपये को लेकर 10 साल बाद बदले नियम