सोना फिर हुआ महंगा, एक दिन में 700 रुपये चढ़ी कीमत; जानें 10 ग्राम का क्या है भाव?

Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतें आज फिर से बढ़ी हैं. देश में आज 24 कैरेट सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव 11,775 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने (जिसे 999 गोल्ड भी कहते हैं) का भाव 9,634 प्रति ग्राम है.

इस हिसाब से आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,460 रुपये है, जो कल के 1,27,750 से 710 रुपये ज्यादा है. इस हिसाब से 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम आज 1,17,750 रुपये है, जबकि कल इसकी कीमत 1,17,100 रुपये थी. यानी कि इसकी कीमत 650 रुपये बढ़ी है. वहीं, 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 96,340 है, जो कल 95,810 रुपये थी. यानी कि इसमें 530 रुपये का इजाफा हुआ है.

चेक करें इन शहरों में सोने का लेटेस्ट भाव

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, मैसूर, मैंगलोर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,846 रुपये है. वहीं, इन शहरों में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 11,775 रुपये प्रति ग्राम है और 18 कैरेट का भाव 9,634 रुपये प्रति ग्राम है.

दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव और गाजियाबाद जैसे शहरों में आज 24, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 12,861, 11,790 और 9,649 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई, मदुरै, सेलम, त्रिची, वेल्लोर, कन्याकुमारी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,916 रुपये है. वहीं, 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 11,840 और 9,875 रुपये प्रति ग्राम है.

क्यों बढ़ रही है सोने की डिमांड?

नवंबर में अब तक 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम लगभग 44,700 रुपये का उछाल आया है. इस तरह से चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी रही.सोने-चांदी की कीमत में यह तेजी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि दिसंबर में US फेडरल रिजर्व के रेट में एक बार फिर कटौती होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं. ऐसे में निवेशकों के बीच सेफ-हेवन एसेट्स की मांग बढ़ गई है.

आमतौर पर जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि कम ब्याज दरें महंगाई की आशंका को बढ़ा देते हैं और सोना महंगाई के खिलाफ बचाव के तौर पर काम करता है. ब्याज दरें कम होने पर लोग बचत के बजाय खर्च करने पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बचत पर उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है. खर्च ज्यादा होने पर चीजों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाने की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं. इससे महंगाई बढ़ती जाती है.

आज भारत में चांदी की कीमत 176 रुपये प्रति ग्राम और 1,76,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

