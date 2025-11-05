Maruti Suzuki का नया रिकॉर्ड! बेच डाली 3 करोड़ गाड़ियां, जानें कौन सी कार है लोगों की फेवरेट
Maruti Suzuki Sales Record: देश की जानी मानी कार निर्माता कंपनी मारुति ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. मारुति सुजुकी इंडिया ने घरेलू बाजार में तीन करोड़ इकाइयों की संचयी बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि, उसने 28 साल दो महीने में पहली बार एक करोड़ संचयी बिक्री का आंकड़ा पार किया था.
फिर एक करोड़ इकाइयां सात साल पांच महीने में बेची गईं. इसमें कहा गया कि, घरेलू बाजार में इसके बाद एक करोड़ इकाइयां छह वर्ष चार महीने के रिकॉर्ड समय में बेची गई. भारत के टियर 1 शहर के साथ-साथ अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी लोग कार खरदीने का विचार करने लगे है. इसके साथ ही आज भारत में कार कंपनियों ने उपभोक्ताओं को कई विकल्प भी दिए है.
क्या कहते है आंकड़े?
भारत में बेची गई तीन करोड़ इकाइयों में से ऑल्टो सबसे लोकप्रिय मॉडल बनकर उभरी है और इसकी 47 लाख से अधिक इकाइयां बिकीं. इसके बाद 34 लाख इकाइयों के साथ वैगन आर दूसरे स्थान और 32 लाख से अधिक इकाइयों के साथ स्विफ्ट तीसरे स्थान पर रही. वाहन विनिर्माता ने बताया कि कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और फ्रोंक्स भी कंपनी के खंड में सबसे अधिक बिकने वाले शीर्ष दस वाहनों में शामिल हैं.
सीईओ का बयान
मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने कहा, ‘‘ प्रति 1,000 व्यक्तियों पर लगभग 33 वाहनों की कार उपलब्धता के साथ, हम जानते हैं कि हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है.’’
उन्होंने कहा कि कंपनी अधिक से अधिक लोगों तक परिवहन का आनंद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी. मारुति सुजुकी ने 14 दिसंबर 1983 को अपने पहले ग्राहक को मारुति 800 की आपूर्ति की थी. यह वर्तमान में 19 मॉडल में 170 से अधिक संस्करण पेश करती है.
