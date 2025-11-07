हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार में बड़ा बदलाव: सेबी ‘शॉर्ट सेलिंग’ और SLB ढांचे की समीक्षा के लिए बनाएगा कार्य समूह

शेयर बाजार में बड़ा बदलाव: सेबी ‘शॉर्ट सेलिंग’ और SLB ढांचे की समीक्षा के लिए बनाएगा कार्य समूह

‘शॉर्ट सेलिंग’ का फ्रेमवर्क 2007 से अपडेट नहीं हुआ है. एसएलबी प्रणाली, जो 2008 में शुरू हुई थी, कई बार संशोधित होने के बावजूद वैश्विक मानकों के अनुरूप पूरी तरह तैयार नहीं मानी जाती.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SEBI to Review F&O, Short-selling: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को घोषणा की कि बाजार नियामक जल्द ही ‘शॉर्ट सेलिंग’ और प्रतिभूति उधारी (Securities Lending and Borrowing - SLB) ढांचे की व्यापक समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा.

क्या है ‘शॉर्ट सेलिंग’?

‘शॉर्ट सेलिंग’ शेयर बाजार में एक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसमें निवेशक किसी शेयर के दाम गिरने की संभावना पर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है. यानि अगर किसी को लगता है कि किसी कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, तो वह शेयर उधार लेकर बेच देता है और बाद में कम दाम पर खरीदकर वापस करता है.नसेबी ने 2007 में ‘शॉर्ट सेलिंग’ का फ्रेमवर्क शुरू किया था, जो आज तक लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है.

क्या है एसएलबी (SLB) सिस्टम?

एसएलबी प्रणाली के तहत निवेशक या संस्थान अपने डीमैट खातों में रखे शेयरों को शुल्क लेकर दूसरे निवेशकों को उधार दे सकते हैं. यह लेनदेन स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस प्रक्रिया में सेटलमेंट की सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है.

उधार लिए गए शेयरों का इस्तेमाल प्रायः शॉर्ट सेलिंग या सेटलमेंट विफलताओं से बचाव के लिए होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, एसएलबी से निवेशकों को अपने निष्क्रिय शेयरों से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलता है, साथ ही यह बाजार की लिक्विडिटी और दक्षता बढ़ाने में भी मदद करता है.

क्यों जरूरी है समीक्षा?

‘शॉर्ट सेलिंग’ का फ्रेमवर्क 2007 से अपडेट नहीं हुआ है. एसएलबी प्रणाली, जो 2008 में शुरू हुई थी, कई बार संशोधित होने के बावजूद वैश्विक मानकों के अनुरूप पूरी तरह तैयार नहीं मानी जाती. इसलिए सेबी अब इन दोनों प्रणालियों का गहन पुनर्मूल्यांकन करना चाहती है.

तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि ‘स्टॉकब्रोकर’ और म्यूचुअल फंड नियमों की व्यापक समीक्षा पहले से जारी है. सेबी निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के बहिर्वाह को लेकर पूछे गए सवाल पर सेबी चेयरमैन ने कहा — एफपीआई को भारत की विकास गाथा में बहुत मजबूत विश्वास है. वैश्विक निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था और उसके दीर्घकालिक विकास में कायम है.

ये भी पढ़ें: छंटनियों का तूफान: इस साल 218 कंपनियों में 1 लाख से ज्यादा गई नौकरी, ये सेक्टर बना पेशेवरों का 'काल'

Published at : 07 Nov 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
SEBI India Capital Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget