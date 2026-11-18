Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महंगाई बढ़ेगी; रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल दाम बढ़ सकते हैं.

एलपीजी वितरक ₹47 प्रति सिलेंडर कमीशन वृद्धि मांग रहे.

पेट्रोल पंप डीलर 30-40% कमीशन इजाफे पर अड़े हैं.

आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लग सकता है. आने वाले दिनों में रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. दरअसल, देशभर के LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने घरेलू गैस सिलेंडर पर अपना कमीशन 47 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. वहीं, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स भी मार्जिन में 30 से 40 फीसदी के इजाफे की मांग पर अड़े हैं.

डीलर्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई और ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते मौजूदा कमीशन में काम करना मुश्किल होता जा रहा है. अगर सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) उनकी इस मांग को मान लेती है, तो आने वाले दिनों में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र का कहना है, ''लगातार बढ़ती महंगाई के कारण हमारे लिए एलपीजी हब और पेट्रोल पंप चलाना अब और अधिक मुश्किल होता जा रहा है.'' एक दूसरे सूत्र ने कहा है, ''वर्कर्स की सैलरी बढ़ रही है और ग्राहकों को भी हमारी तरफ से कई सेवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं जैसे टायर में हवा की जांग वगैरह, ऐसे में हमारी कमाई धीरे-धीरे कम होती जा रही है.''

क्या है डीलर्स की डिमांड?

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स- 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडरों के लिए कमीशन को मौजूदा 75 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर लगभग 120–150 रुपये प्रति सिलेंडर करने की मांग कर रहे हैं.

पेट्रोल और डीजल डीलर- कुल कमीशन में 30-40% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

पेट्रोल में 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग.

डीजल में 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग.

आखिरी बार कब बढ़ा था कमीशन?

घरेलू LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन में आखिरी बार अक्टूबर 2023 में बढ़ोतरी हुई थी. उस दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर कमीशन को 64.84 रुपये से बढ़ाकर 73.08 रुपये कर दिया गया था. इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर का कमीशन 32.42 रुपये से बढ़ाकर 36.54 रुपये प्रति सिलेंडर तय किया गया था.

वहीं, सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने 30 अक्टूबर 2024 को लगभग 7 से 8 साल के अंतराल के बाद डीलर मार्जिन में बढ़ोतरी की थी. इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को पेट्रोल और डीजल पंप डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार संशोधन किया गया था.

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