भारतीय रुपये ने मंगलवार को कमाल कर दिया और 7 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. डॉलर के मुकाबले रुपया 0.5% मजबूत होकर 93.47 पर बंद हुआ, दिन में यह 93.40 तक भी गया था. हालांकि डॉलर अभी भी 19 महीने के हाई पर है और सबकी नजर अमेरिका के फेड और Nvidia के नतीजों पर है, लेकिन फिलहाल रुपये के लिए माहौल अच्छा दिख रहा है.

इसकी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का भारत के शेयर बाजार में जमकर पैसा लगाना, नवंबर में अब तक करीब 10 अरब डॉलर यानी रिकॉर्ड पैसा आ चुका है. जब विदेशी पैसा आता है तो डॉलर बेचकर रुपया खरीदना पड़ता है, जिससे रुपया मजबूत होता है. साथ ही जिन लोगों ने रुपये के गिरने पर दांव लगाया था, उन्होंने भी अपना दांव वापस लेना शुरू कर दिया.

रुपये को कैसे मिली मजबूती?

दरअसल विदेशी निवेशकों की ओर से रुपये के गिरने पर लगाई जा रही सट्टेबाजी वाली पोजीशन यानी रुपये के कमजोर होने पर दांव लगाना, को ट्रेडर्स द्वारा तेजी से समेटा जा रहा है, जिससे रुपये को और मजबूती मिली है. इतना ही नहीं डॉलर-रुपया नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड बाजार में बड़े पैमाने पर विदेशी फंड्स की गतिविधि देखी गई, जिससे ऑफशोर मार्केट में रुपये का भाव घरेलू बाजार के मुकाबले प्रीमियम पर पहुंच गया.

बता दें कि वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बनी हुई हैं और इनमें लगभग 1% की गिरावट आई है. भारत तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए तेल की कम कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के लिए बहुत सकारात्मक मानी जाती हैं.

एक्सपर्ट्स और हेज फंड ट्रेडर्स का क्या कहना है?

रुपये की मजबूती और विदेशी निवेश के जोश के बीच भारत का प्रमुख बेंचमार्क शेयर सूचकांक Nifty 50 भी उछलकर नौ महीने के उच्च स्तर लगभग 25500 के पार पर पहुंच गया है. एक्सपर्ट्स और हेज फंड ट्रेडर्स के अनुसार, रुपये को लेकर बाजार का नजरिया अब नकारात्मक से बदलकर 'तटस्थ' हो गया है, हालांकि आगे का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें और तकनीकी शेयरों की स्थिति कैसी रहती है.

विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में एआई और टेक शेयरों की चाल और पश्चिम एशिया से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव भविष्य में विदेशी निवेश और करेंसी मार्केट की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं.

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