रसोई गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है. महीने में एक बार सिलेंडर बुक कराना हो या अचानक गैस खत्म हो जाए, सबसे पहले यही सवाल आता है कि आज इसकी कीमत कितनी है. अगर आप भी 18 नवंबर को LPG सिलेंडर बुक करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का रेट जान लीजिए.

आम घरेलू ग्राहकों के लिए राहत की बात है कि नवंबर में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 नवंबर से बढ़ चुके हैं. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के खर्च पर पड़ सकता है.

घरेलू गैस सिलेंडर के रेट क्या हैं?

कमर्शियल सिलेंडर के लिए कितने पैसे देने होंगे?

घरेलू सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में नवंबर की शुरुआत में बढ़ोतरी हुई थी. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकानों और दूसरे कारोबारी कामों में होता है.

इस महीने दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 10 रुपए महंगा हुआ है. मुंबई में इसकी कीमत 10.50 रुपए, कोलकाता में 17 रुपए और चेन्नई में 11.50 रुपए बढ़ी है. पटना में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट 3,117.50 रुपए है.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कब बढ़े थे?

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इस साल 7 मार्च को 60 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद 7 जून को तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया. दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 942 रुपए हो गई थी.

इसके बाद से घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी नवंबर में भी दिल्ली में ग्राहकों को 942 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है.

कब तय होते हैं LPG के नए रेट?

सरकारी तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत, आयात लागत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और परिवहन खर्च जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है.

इसलिए घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अलग-अलग बदलाव हो सकते हैं. कई बार घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहते हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा या सस्ता हो जाता है. अगर आप नया सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें.

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