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हिंदी न्यूज़बिजनेसडेली या मंथली? जानिए कौनसी एसआईपी सच में देती है बंपर रिटर्न? समझें गणित

डेली या मंथली? जानिए कौनसी एसआईपी सच में देती है बंपर रिटर्न? समझें गणित

Daily SIP Vs Monthly SIP: डेली SIP और मंथली SIP को लेकर निवेशकों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन बेहतर है. असल में दोनों में फर्क रिटर्न से ज्यादा सुविधा और मैनेजमेंट का होता है.

Reported By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 16 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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  • गैर-नियमित आय वाले कुछ निवेशक दैनिक SIP पसंद करते।

Daily SIP Vs Monthly SIP: SIP में निवेश करने वाले बहुत से लोगों का मन भटका रहता है. अगर बाज़ार में रोज़ उतार-चढ़ाव होता है, तो क्या महीने के बजाय रोज़ निवेश करने से कम कीमतों का फ़ायदा बेहतर ढंग से नहीं उठाया जा सकता और इससे समय के साथ बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता? इसी तरह की तमाम बातें आम है. 

कह सकते है पहली नज़र में, यह तर्क सही लगता है और यही एक वजह है कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर डेली SIP तेज़ी से लोकप्रिय हुई हैं, खासकर उन युवा निवेशकों के बीच जो ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट की आदतें पसंद करते हैं. लेकिन असल में, डेली और मंथली SIP रिटर्न के बीच का फ़र्क अक्सर उतना बड़ा नहीं होता जितना मार्केटिंग की बातों में बताया जाता है. कई मामलों में, यह चुनाव आर्थिक पहलू के बजाय मानसिक और उपयोगी नज़रिए से ज़्यादा मायने रखता है.

दोनों SIP के बारे में समझें

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रोज़ाना SIP से कामकाज में परेशानी हो सकती है. एक और असल में समस्या नकदी प्रबंधन की है. डेली SIP के लिए लिंक्ड अकाउंट में लगातार पैसे मौजूद रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि ट्रांज़ैक्शन बार-बार होते हैं. कुछ निवेशकों को कई छोटे-छोटे कटौती मानसिक रूप से उलझन भरे या ट्रैक करने में मुश्किल भी हो सकती हैं.

वहीं, मासिक SIP अक्सर सैलरी और घर के बजट बनाने के तरीकों के साथ ज़्यादा आसानी से मेल खाती हैं. खासकर सैलरी पाने वाले निवेशकों के लिए, मासिक SIP आमतौर पर काम के नज़रिए से ज़्यादा आसान लगती हैं क्योंकि इनकम क्रेडिट होने के कुछ ही समय बाद निवेश हो जाता है.

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दोनों में से कौन सी पसंद करते हैं लोग

सच्चाई यह है कि कुछ निवेशक असल में डेली SIP को ही पसंद करते हैं. जिन लोगों की इनकम रेगुलर नहीं होती, जो ट्रेडर्स अपना ज्यादातर कैश धीरे-धीरे निवेश करते हैं, या जो निवेशक उतार-चढ़ाव वाले मार्केट में हर महीने बड़ी रकम निवेश करने में सहज महसूस नहीं करते, उनके लिए डेली SIP खासतौर से आसान हो सकता है.

जानकारी के लिए बता दें, रोज़ाना निवेश करने से कुछ यूज़र्स में ऑटोमेशन की आदत भी मज़बूत हो सकती है, क्योंकि यह बार-बार किए जाने वाले छोटे-मोटे निवेश जैसा ही है. लेकिन यह फ़ैसला सुविधा और निवेश को देखते हुए लिया जाना चाहिए, न कि यह मानकर कि इससे अपने-आप बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा.

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Published at : 16 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Mutual Fund SIP Return Daily Monthly SIP SIP Investor
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