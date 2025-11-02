पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अभी कर लें ये काम वरना रुक सकता है पेंशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसपेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अभी कर लें ये काम वरना रुक सकता है पेंशन

अगर आपको सरकार के द्वारा पेंशन प्राप्त होता है तो, इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लीजिए. वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आपकी पेंशन रुक भी सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

Life certificate for pensioners: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को जमा करते हैं. जिससे उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है. सरकार की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके को और अधिक आसान बनाया गया है.

अब आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. 80 साल से अधिक के पेंशनर्स को तो सरकार विशेष विशेष सुविधाएं दे रही हैं. गंभीर रुप से बीमार पेंशनर्स के लिए तो घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा भी मिल रही है.

पेंशनर्स इन तारीख पर जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

केंद्र और राज्य सरकार के सामान्य पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं. ताकि उनके पेंशन में किसी तरह की रुकावट ना हो. वहीं सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख 1 अक्टूबर से ही शुरु कर दी है.

जिससे उन्हें भीड़ की दिक्कत ना हो, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिले. अगर आप इन तारीखों पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो, आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है.

ऑफलाइन तरीका

अगर आपको डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र बनाने में परेशान आ रही है तो, आप नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. साथ ही अस्पताल में भर्ती और गंभीर रुप से बीमार पेंशनर्स  के लिए कई बैंक और पोस्ट ऑफिस घर पर ही अपने प्रतिनिधि भेजकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं. 

ऑनलाइन तरीका

पेंशनर्स ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल या UMANG App  का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके तहत आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पेंशन अकाउंट की जानकारी भरने के बाद पेंशनर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है. अगर सारी जानकारी सही होती है तो, आपका जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है. इस प्रमाण आईडी को संबंधित बैंक या विभाग को भेज दिया जाता है. 

Published at : 02 Nov 2025 12:22 PM (IST)
Digital Life Certificate Life Certificate For Pensioners
