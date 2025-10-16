LG Electronics की शेयर बाजार में धांसू एंट्री, हर शेयर पर 575 रुपये का प्रॉफिट; ब्रोकरेज ने कहा- यह तो बस शुरुआत है
LG Electronics: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ का शेयर बाजार में आगाज ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर रहा, जहां लिस्टिंग पर 40 परसेंट बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही थी.
LG Electronics: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) ने शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ली. इसके शेयर BSE पर 1715 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. यह आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 1,140 रुपये से 575 रुपये ज्यादा है, जो 51 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. वहीं, NSE पर इसकी लिस्टिंग लगभग 51 परसेंट के प्रीमियम के साथ 1710.10 पर हुई. यानी कि यहां भी निवेशकों को हर शेयर पर 570 रुपये का फायदा हुआ.
उम्मीदों से बेहतर रही लिस्टिंग
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ का साइज 11,607 करोड़ रुपये था, जबकि प्राइस बैंड 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर रखा गया था. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ का शेयर बाजार में आगाज ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर रहा, जहां लिस्टिंग पर 40 परसेंट बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही थी. 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2025 तक खुले इस इश्यू को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. बोली लगाने के आखिरी दिन इसे 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. इससे पहले, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से 3,475 करोड़ रुपये जुटाए थे.
The #NSEBell has rung in the celebration of the listing of LG Electronics India Limited at our exchange @nseindia.#NSEIndia #listing #IPO #StockMarket #ShareMarket #LGElectronicsIndiaLimited @ashishchauhan @LGIndia pic.twitter.com/XtG170cT5b— NSE India (@NSEIndia) October 14, 2025
अब क्या करें निवेशक?
मेटर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का कहना है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के शेयर की लिस्टिंग इश्यू प्राइस के 50 परसेंट के बंपर प्रीमियम पर हुई. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इश्यू के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन कुल शेयरों की संख्या का 54 गुना था.
सब्सक्रिप्शन में संस्थागत निवेशकों का दबदबा रहा, जिनसे 165 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ. गैर-संस्थागत और खुदरा निवेशकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. देश में होम अप्लायंसेज की बढ़ती डिमांड के बीच एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कई मामलों में नंबर वन है. जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हो चुके हैं, वे प्रीमियम पर लिस्टिंग के वक्त प्रॉफिट कमा सकते हैं और बाकी शेयर को लॉन्ग टर्म में अपने पास रख सकते हैं. जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर नहीं मिले, वे कीमत कम होने पर खरीद सकते हैं.
अभी और चढ़ सकते हैं शेयर?
जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर पर भरोसा जताते हुए इसे 'Buy' रेटिंग देने के साथ 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. वहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को 'Buy' रेटिंग देते हुए 2,050 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा भाव से 20 परसेंट बढ़त को दर्शाता है. मोतीलाल ओसवाल ने भी इसे 'Buy' रेटिंग दी है और 1800 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
ये भी पढ़ें:
विदेशी भागे, घरेलू निवेशकों ने थामा मोर्चा! DIIs के 6 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश ने संभाला भारतीय बाजार
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL