सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख

2026 टी20 वर्ल्ड कप का सुपर-8 का शेड्यूल सामने आ चुका है. सुपर-8 के मैच 21 फरवरी से शुरू होंगे और 1 मार्च तक खेले जाएंगे. सभी 8 टीमों को चार-चार के डो ग्रुप में बांटा गया है. सुपर-8 में जाने वाली आखिरी टीम पाकिस्तानी रही, जिसने बुधवार को नामीबिया पर जीत दर्ज कर अगले चरण में जगह बनाई.

सुपर-8 में जाने वाली टीमों को चार-चार के डो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप 1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज मौजूद हैं. वहीं दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान मौजूद हैं.

सुपर-8 में जाने वाली आठ टीमों के नाम: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड

भारत का सुपर-8 शेड्यूल

भारतीय टीम सुपर-8 में अपना पहला मैच 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी. उसके बाद 26 फरवरी को टीम इंडिया को जिम्बाब्वे से भिड़ना है. सुपर-8 में भारत का आखिरी मैच 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ होगा, जो ग्रुप C में टॉप करके आ रही है.

22 फरवरी - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

26 फरवरी - भारत बनाम जिम्बाब्वे

1 मार्च - भारत बनाम वेस्टइंडीज

सुपर-8 में कितने मैच होंगे?

सुपर-8 के मैच 21 फरवरी-1 मार्च तक खेले जाएंगे. इस स्टेज में 12 मैच खेले जाएंगे और प्रत्येक ग्रुप के टॉप-2 में रहने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. सेमीफाइनल मुकाबले 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे.

बताते चलें कि भारत बतौर गत चैंपियन इस टूर्नामेंट में उतरा है. अभी तक टीम इंडिया कोई मैच हारी नहीं है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन नया केवल इस वर्ल्ड कप बल्कि पिछले 2 सालों में शानदार रहा है.

