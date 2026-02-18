US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद

US Iran War News: मिडिल ईस्ट में इतनी अधिक सैन्य शक्ति का प्रयोग करके ट्रंप ने यह आशंका बढ़ा दी है कि अगर परमाणु डील पर बात नहीं बनी तो इस क्षेत्र में अमेरिका बड़ा ऑपरेशन करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान पर अमरिकी सैन्य हमले की संभावनाओं को लेकर मीडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है. एक तरफ मंगलवार (17 फरवरी 2026) को जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधमंडल के बीच परमाणु वार्ता को लेकर बातचीत हुई तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने एयरफोर्स और नेवी ताकत की मौजूदगी बढ़ा रहा है. बीते 24 घंटों के भीतर अमेरिका ने 50 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान के क्षेत्र के पास भेजा है, जिससे एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है.

मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की तैयारी में हैं ट्रंप

दूसरे दौर की परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी थी. इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने की बात कही. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग की तैयारी में है. ये जंग इतना बड़ा होगा जितना अधिकांश अमेरिकी सोच भी नहीं सकते. 

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि ईरान में चलने वाला अमेरिकी सैन्य अभियान कई हफ्तों का हो सकता है. अमेरिका और इजरायल मिलकर इस अभियान को अंजाम देगा, जो ईरान की सरकार के लिए कहीं अधिक खतरनाक स्थिति पैदा करेगा. पिछले साल अमेरिका ने ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए हमला किया था, लेकिन इस बार के हमले से पूरे क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. अमेरिकी संसद और वहां की जनता के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर सार्वजनिक रूप से कोई खास चर्चा नहीं हो रही है.

ट्रंप समझौता चाहते हैं: जेडी वेंस

मिडिल ईस्ट में इतनी अधिक सैन्य शक्ति का प्रयोग करके ट्रंप ने यह आशंका बढ़ा दी है कि अगर परमाणु डील पर बात नहीं बनी तो इस क्षेत्र में अमेरिका बड़ा ऑपरेशन करेगा. फिलहाल दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना कम ही दिख रही है. ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मंगलवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से तीन घंटे तक मुलाकात की. हालांकि दोनों पक्षों ने कहा कि वार्ता में प्रगति हुई, लेकिन मतभेद अभी भी बहुत गहरे हैं. 

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि कुछ मायनों में दोनों देशों के बीच अच्छी वार्ता रही, लेकिन कई मुद्दों को लेकर यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ सीमाएं तय की है, जिस पर बात करने के लिए ईरान कभी तैयार नहीं होगा. हालांकि जेडी वेंस ने ये भी कहा कि ट्रंप समझौता चाहते हैं.

अगले कुछ हफ्तों शुरू होगी जंग

सूत्रों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जल्द ही शुरू हो सकता है. 150 से अधिक यूएस मिलिट्री कार्गो प्लेन ने मध्य पूर्व में हथियार और गोला-बारूद पहुंचाया है. करीब 50 फाइटर जेट को भी मिडिल ईस्ट भेजा गया है, जिसमें F-35, F-22 और F-16 शामिल है. सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि हमले में अभी भी कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन अन्य जानकार का कहना है कि पहले भी हमला हो सकता है. ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होने की 90 फीसदी संभावना है.

Published at : 18 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Iran #iran Ali Hosseini Khamenei
