हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन

जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन

सलीम खान की तबीयत ठीक नहीं है. वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उनकी दोनों पत्नियां उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गईं. पूरा परिवार हॉस्पिटल में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उनकी तबीयत ठीक नहीं है. पूरा परिवार उनके साथ है. सलीम खान ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी का नाम सलमा है और दूसरी का नाम हेलेन है. सलमान खान और सलीम ने 1964 में शादी की थी. शादी से पहले उनका नाम सुशीला चरक था. सलमा और सलीम के 4 बच्चे सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलविरा खान हैं.

सलीम ने हेलेन से 1981 में शादी की थी. जब सलमा को सलीम और हेलेन के रिश्ते के बारे में पता चला था तो वो शुरू में कुछ समझ नहीं पाईं.

ऐसा था सलमा खान का रिएक्शन

प्राइम वीडियो पर आई 'एंग्री यंग मैन' डॉक्यूसीरीज में सलीम ने बताया था कि दब उन्होंने सलमा को हेलेन और उनके प्यार के बारे में बताया. सलीम ने कहा था, 'मुझे हेलन से प्यार हो गया था. मैंने इसके बारे में जब सलमा को बताया था तो कुछ समय तो उन्हें समझ ही नहीं आया. उन्हें अच्छा नहीं लगा था. फिर बच्चों को जब पता चला तो वो भी सरप्राइज थे. मैंने बच्चों से कहा था कि बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे.'

वहीं जूम से बातचीत में सलीम ने बताया था, 'जब मैंने सलमा को बताया तो उन्होंने मुझसे हाथ नहीं मिलाया. और न ही ये कहा कि मैं कितनी अच्छी चीज कर रहा हूं. बिल्कुल परेशानी थी, लेकिन कुछ समय के लिए. इसके बाद सबने स्वीकार कर लिया.'

DNA इंडिया से बातचीत में सलीम खान ने दोनों पत्नियों की तारीफ करते हुए कहा था, 'मैं लकी हूं कि मेरे दो पत्नियां हैं और वो दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहीं.  मेरी पत्नियां अच्छी दिखती हैं और अब वे अच्छे से बूढ़ी हो रही हैं.'

सलमान-अरबाज का ऐसा था रिएक्शन

सलमान ने बताया था, 'मां के लिए बुरा लगा था. लेकिन पापा ने किसी के साथ गलत नहीं किया था. हमें मां ने ही समझाया कि हेलेन हमारी मां हैं. धीरे-धीरे हमें समझ आया. वो भी हमें बच्चों की तरह प्यार करती थीं.' वहीं अरबाज ने कहा था कि हमें मां कहती थीं कि जाओ हेलेन को बुला लाओ और हम बुला लाते थे. थोड़ा समय लगा.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Salma Khan Salim Khan Helen SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
बॉलीवुड
युवाओं के बीच छाया 'तू या मैं' का नया गाना, चकोरी द्विवेदी के 'जी लिया' ने जीता फैंस का दिल
युवाओं के बीच छाया 'तू या मैं' का नया गाना, चकोरी द्विवेदी के 'जी लिया' ने जीता फैंस का दिल
बॉलीवुड
'मुझे बनाया और बर्बाद भी किया', अनुराग कश्यप के लिए बोझ बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता
'मुझे बनाया और बर्बाद भी किया', अनुराग कश्यप के लिए बोझ बनी गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता
बॉलीवुड
'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर
'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: जाति-जाति का चक्कर, यूपी का चुनावी फैक्टर! | CM Yogi Mohan Bhagwat Meet | Yogi
Delhi Dwarka Accident: कैमरे ने देखी नाबालिग की करतूत! CCTV में हादसे का लाइव वीडियो चौंका देगा!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य विवाद..'ब्राह्मण' सियासी मैदान में! | Yogi Adityanath | Shankaracharya
₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget