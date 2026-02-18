एक्सप्लोरर
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
Salim Khan Health Update: सलमान खान के पिता सलीम खान लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं. दिग्गज स्क्रीन राइटर का हाल-चाल जानने के लिए तमाम सेलेब्स अस्पताल पहुंच रहे हैं.
सलमान खान के पिता सलीम खान को मंगलवार सुबह अस्पताल में एडमिट कराया गया था. वहीं दिग्गज स्क्रीन राइटर के हॉस्पिटल में एडमिट होन की खबर मिलते ही तमाम सेलेब्स उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे. आज भी कई सितारे सलीम खान का हाल-चाल लेने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं. वहीं इस बीच लीलावती अस्पताल ने सलीम खान का मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट भी दे दिया है.
Published at : 18 Feb 2026 01:48 PM (IST)
