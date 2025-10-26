हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसलाखों कमाओ या करोड़ों! नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें ऐसे देशों के बारे में

लाखों कमाओ या करोड़ों! नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें ऐसे देशों के बारे में

दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ऐसे भी हैं, जहां आप लाख कमाओ या करोड़ों सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी. कमाई पर टैक्स ना देना लोगों का अक्सर भाता हैं. जानें कुछ ऐसे देशों के बारे में.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Income Tax Free Country: भारत और अन्य देशों में करदाताओं की सैलरी और इनकम, टैक्स कटने के बाद कम हो जाती हैं. अगर आप भी सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि, काश टैक्स से छुट्टी मिल जाती. भारत में तो ऐसी सुविधा नहीं हैं पर दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, जहां स्थानीय नागरिकों की कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाता हैं.

दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ऐसे भी हैं, जहां आप लाख कमाओ या करोड़ों सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी. कमाई पर टैक्स ना देना लोगों का अक्सर भाता हैं. जानें कुछ ऐसे देशों के बारे में.

मालदीव 

मालदीव टूरिज्म के साथ-साथ टैक्स फ्री देश होने के कारण भी बहुत फेमस है. मालदीव में लोग पर्यटन और लग्जरी वेकेशंस के लिए जाते हैं. सरकार वहां के नागरिकों के एक निश्चित आय पर टैक्स नहीं लेती है. हालांकि, विदेशी नागरिकों को मालदीव की नागरिकता लेना बहुत कठिन हैं.

बहरीन

खाड़ी देश बहरीन टैक्स फ्री है. देश क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है. आपको 4.4 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का विकल्प दिया जाता हैं. हालांकि, इस देश में नागरिकता पाना काफी मुश्किल है. विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए गोल्डन रेज़िडेंसी प्रोग्राम के तहत रिन्यूएबल वीजा मिलता है.  

ब्रुनेई 

ब्रुनेई में भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है. साथ ही यहां के नागरिकों को सरकार फ्री हेल्थकेयर और एजुकेशन मुहैया करवाती हैं. विदेशी नागरिकों को बहुत मुश्किल से नागरिकता दी जाती है. इसके लिए बहुत से नियमों का पालन करना होता है. 

इसके साथ ही द बहामास, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स, कुवैत, मोनाको, ओमान और कतर जैसे देशों में भी टैक्स नहीं लिया जाता है. साथ ही सरकार अपने नागरिकों को दूसरी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है. भारत के साथ दुनिया के बहुत से देश अपने नागरिकों से टैक्स लेती है.   

यह भी पढ़ें: सिर्फ एक बार निवेश और हर महीने तय इनकम! पोस्ट ऑफिस की इस योजना से पाएं 9,000 रुपए तक  

Published at : 26 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
Income Tax Free Country Tax Free Countries 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget