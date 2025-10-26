लाखों कमाओ या करोड़ों! नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें ऐसे देशों के बारे में
दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ऐसे भी हैं, जहां आप लाख कमाओ या करोड़ों सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी. कमाई पर टैक्स ना देना लोगों का अक्सर भाता हैं. जानें कुछ ऐसे देशों के बारे में.
Income Tax Free Country: भारत और अन्य देशों में करदाताओं की सैलरी और इनकम, टैक्स कटने के बाद कम हो जाती हैं. अगर आप भी सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि, काश टैक्स से छुट्टी मिल जाती. भारत में तो ऐसी सुविधा नहीं हैं पर दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, जहां स्थानीय नागरिकों की कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाता हैं.
मालदीव
मालदीव टूरिज्म के साथ-साथ टैक्स फ्री देश होने के कारण भी बहुत फेमस है. मालदीव में लोग पर्यटन और लग्जरी वेकेशंस के लिए जाते हैं. सरकार वहां के नागरिकों के एक निश्चित आय पर टैक्स नहीं लेती है. हालांकि, विदेशी नागरिकों को मालदीव की नागरिकता लेना बहुत कठिन हैं.
बहरीन
खाड़ी देश बहरीन टैक्स फ्री है. देश क्रूड ऑयल के लिए जाना जाता है. आपको 4.4 करोड़ रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का विकल्प दिया जाता हैं. हालांकि, इस देश में नागरिकता पाना काफी मुश्किल है. विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए गोल्डन रेज़िडेंसी प्रोग्राम के तहत रिन्यूएबल वीजा मिलता है.
ब्रुनेई
ब्रुनेई में भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है. साथ ही यहां के नागरिकों को सरकार फ्री हेल्थकेयर और एजुकेशन मुहैया करवाती हैं. विदेशी नागरिकों को बहुत मुश्किल से नागरिकता दी जाती है. इसके लिए बहुत से नियमों का पालन करना होता है.
इसके साथ ही द बहामास, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स, कुवैत, मोनाको, ओमान और कतर जैसे देशों में भी टैक्स नहीं लिया जाता है. साथ ही सरकार अपने नागरिकों को दूसरी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है. भारत के साथ दुनिया के बहुत से देश अपने नागरिकों से टैक्स लेती है.
