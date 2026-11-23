रेल का सफर हो, ऑफिस हो या शादी-ब्याह, बोतलबंद पानी अब हर जगह है. लोग इसे सबसे सुरक्षित मानकर पीते हैं लेकिन बिसलेरी के एक सैंपल पर FSSAI की कार्रवाई के बाद ये सवाल उठ रहा है कि बोतल वाला पानी कितना भरोसेमंद है. सूत्रो के अनुसार अब सभी कंपनियों के सैंपल जांचे जाएंगे.

आखिर ये पानी बनता कैसे है - बिकता कितने में है और इसकी जांच के नियम क्या हैं - पूरा हिसाब समझिए.

अब सभी कंपनियों के सैंपल की बारी

FSSAI के मुताबिक कंपनी के पानी का एक सैंपल पहले ब्रोमेट की तय सीमा पर फेल हुआ. फिर रेफरल लैब में उसमें PAHs मिले. सूत्रो के अब सभी कंपनियों के सैंपल जांचे जाएंगे. देश के अलग-अलग हिस्सों से बिसलेरी के और सैंपल भी लिए जाएंगे. FSSAI ने अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. जांच कब से होगी और किन ब्रांड्स की होगी, ये भी नहीं बताया गया है.

कितना बड़ा है बोतलबंद पानी का बाज़ार

बाज़ार पर नज़र रखने वाली संस्था पर्सिस्टेंस मार्केट रिसर्च के मुताबिक 2025 में भारत में पैकेज्ड पीने के पानी का बाज़ार करीब 32,040 करोड़ रुपये का था. अंदाज़ा है कि 2032 तक ये करीब 57,850 करोड़ रुपये का हो जाएगा.

दूसरी रिसर्च एजेंसियां इससे काफी बड़े आंकड़े बताती हैं क्योंकि हर एजेंसी बाज़ार को अलग तरीके से गिनती है. इस बाज़ार में सबसे बड़ा नाम बिसलेरी है. रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ार का करीब एक-तिहाई हिस्सा बिसलेरी के पास है. कंपनी ने मार्च 2025 तक के साल में करीब 3,218 करोड़ रुपये की बिक्री की.

उसके देशभर में 143 प्लांट हैं. मुकाबले में कोका-कोला का किनले, पेप्सिको का एक्वाफिना, रेलवे का रेल नीर और रिलायंस के कैंपा श्योर और इंडिपेंडेंस जैसे ब्रांड हैं. इनके अलावा हज़ारों छोटे लोकल ब्रांड भी हैं.

एक लीटर पानी कितने में बिकता है

बड़े ब्रांड्स की एक लीटर की बोतल आम तौर पर करीब 20 रुपये में बिकती है. सितंबर 2025 में पैकेज्ड पानी पर GST 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया था. इसके बाद रेलवे ने रेल नीर की एक लीटर बोतल 15 से घटाकर 14 रुपये की कर दी. यही दाम ट्रेन और स्टेशन पर बिकने वाले दूसरे ब्रांड्स पर भी लागू है. मार्च 2026 में बिसलेरी ने दाम 11 फीसदी बढ़ाए. एक लीटर की 12 बोतलों का डिब्बा 216 रुपये से 240 रुपये का हो गया. कंपनी के सीईओ ने कहा था कि पैकेजिंग का खर्च बहुत बढ़ गया है.

बोतल तक पानी कैसे पहुंचता है

पैकेज्ड पानी के लिए किसी भी पीने लायक स्रोत का पानी लिया जा सकता है जैसे बोरवेल या नगर निगम की सप्लाई. फिर फिल्टर और RO जैसी मशीनों से इसे साफ किया जाता है. कीटाणु मारने के लिए आम तौर पर UV या ओज़ोन का इस्तेमाल होता है. इसके बाद पानी बोतलों में भरकर सील किया जाता है. बिसलेरी केस में जिस ब्रोमेट की बात हो रही है वो इसी ओज़ोन वाले चरण से जुड़ा है. अगर पानी में पहले से ब्रोमाइड हो और उस पर ओज़ोन डाली जाए तो ब्रोमेट बन सकता है.

जांच के नियम क्या हैं

पहले बोतलबंद पानी बेचने के लिए BIS का ISI मार्क ज़रूरी था. FSSAI ने अक्टूबर 2024 में ये शर्त हटा दी और पैकेज्ड पानी को "हाई रिस्क" फूड कैटेगरी में डाल दिया. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नई टेस्टिंग स्कीम लागू हुई.

इस स्कीम में हर कंपनी को हर महीने पानी में कई तरह के बैक्टीरिया की जांच करानी होती है.इस्तेमाल से पहले स्रोत वाले पानी की जांच FSSAI से मान्यता वाली लैब में ज़रूरी है. पानी का स्रोत बदला तो फिर से जांच करानी होगी. अगर छह महीने वाली जांच में कोई पैमाना फेल हो जाए तो उसकी जांच हर महीने करानी होगी जब तक लगातार तीन बार सही नतीजा न आ जाए.

पहले भी फेल होते रहे हैं सैंपल

संसद में फरवरी 2025 में रखे गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में पैकेज्ड पानी के 1,300 सैंपल जांचे गए जिनमें से 333 तय मानकों पर खरे नहीं उतरे यानी करीब हर चार में से एक सैंपल फेल हुआ. 2022-23 में 1,776 में से 650 सैंपल फेल हुए थे. इन आंकड़ों में ये नहीं बताया गया कि कितने सैंपल असुरक्षित थे और कितने लेबल की गड़बड़ी जैसी कमियों की वजह से फेल हुए.

बिसलेरी केस में किसका क्या दावा

FSSAI का कहना है कि सैंपल दो बार असुरक्षित पाया गया, पहले ब्रोमेट के लिए और फिर PAHs के लिए. बिसलेरी के मुताबिक मामला सितंबर 2025 में गोवा प्लांट में बने एक बैच का है.

कंपनी का कहना है कि छह में से पांच सैंपल पास थे और छठे में ब्रोमेट 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिला जबकि सीमा 10 है. कंपनी के मुताबिक बाद की जांच में ब्रोमेट सीमा के अंदर मिला. बिसलेरी का कहना है कि उसका पानी सुरक्षित है और उसे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला.

आगे क्या

बिसलेरी का मामला अब कोर्ट में जाएगा और फैसला वहीं होगा. अगर देशभर में सैंपलिंग होती है तो उसके नतीजों से पता चलेगा कि बाज़ार में बिक रहा बोतलबंद पानी कितना नियमों के मुताबिक है.

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