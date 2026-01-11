Stocks to watch: साल 2026 के पहले कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. अब निवेशकों की नजर दूसरे हफ्ते पर है, जो 12 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. ग्लोबल लेवल पर बढ़ते जियो-पॉलिटिकल टेंशन और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से पिछले हफ्ते दोनों इंडेक्स में 2 परसेंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक अनिश्चितताएं चरम पर

एक तरफ रूस से तेल की खरीद बंद करने के लिए अमेरिका 500 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की कीमत और महंगाई का डर सता रहा है. इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी जैसे कई और कारण भी है, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते आई यह गिरावट सितंबर 2025 के बाद किसी एक हफ्ते में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है. आज हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके शेयरों में अगले हफ्ते हलचल देखने को मिल सकती है.

Mahindra & Mahindra

महिंद्रा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के लिए दिसबंर तिमाही का नतीजा मिला-जुला रहा. इस दौरान कंपनी की टोटल सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 67,252 यूनिट्स से 27 परसेंट उछलकर 85,501 यूनिट्स पर पहुंच गई. इसमें सबसे बड़ा योगदान यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट का रहा. हालांकि दिसंबर तिमाही में एक्सपोर्ट 3,142 यूनिट्स से 9.3 परसेंट फिसलकर 2,849 यूनिट्स पर आ गया.

IREDA

नवरत्न कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) की कारोबारी साल 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 584.9 करोड़ रुपये का रहा, जो सालाना आधार पर 37.5 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इससे अलावा, नेट इंटरेस्ट (NII) भी 35 परसेंट तक बढ़ी. शुक्रवार को इस पीएसयू स्टॉक (PSU Stock) 3.19 परसेंट गिरकर 136.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ.

Lemon Tree Hotels

लेमन ट्री होटल्स के बोर्ड ने एक कम्पोजिट स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत उसकी सब्सिडियरी Fleur Hotels को डीमर्जर किया जाएगा. इस यूनिट में ग्रुप की प्रॉपर्टी एसेट्स होंगी और इसे अगले 12 से 15 महीनों में BSE और NSE पर अलग से लिस्ट करने की योजना है. इसके अलावा, लेमन ट्री ने Fleur Hotels में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म वारबर्ग पिनकस (Warburg Pincus) के निवेश को भी मंजूरी दी है.

ICICI Lombard

ICICI लोम्बार्ड के शेयर इसलिए निवेशकों की नजर में रहेंगे क्योंकि पिछले दिनों इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एक कर्मचारी ने गलती से दिसंबर 2025 तिमाही के अनऑडिटेड ड्राफ्ट फाइनेंशियल नतीजे अपने पर्सनल WhatsApp स्टेटस पर अपलोड कर दिए थे. हालांकि, बाद में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि गलती का पता चलते ही एक घंटे के अंदर स्टेटस हटा दिया गया. इस घटना से शेयरों में हलचल दिख सकती है.

Vedanta

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बीच प्रस्तावित अरेंजमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका असर सोमवार को इसके शेयरों पर दिख सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

