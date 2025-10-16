हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसमुकेश अंबानी के कंपनी के शेयर फोकस में, निवेशकों की नजरें टिकी! पैसे लगाएं या रुकें?

मुकेश अंबानी के कंपनी के शेयर फोकस में, निवेशकों की नजरें टिकी! पैसे लगाएं या रुकें?

16 अक्टूबर को मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे आज घोषित करने वाली है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Jio Financial Services Results 2025: सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार, 16 अक्टूबर को मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे आज घोषित करने वाली है.

बाजार विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि, कंपनी का प्रदर्शन इस तिमाही में स्थिर और संतुलित रह सकता है. कंपनी के शेयर चौथे ट्रेडिंग सेशन में सपाट शुरुआत के साथ ओपन हुए थे. 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 1:55 बजे कंपनी के शेयर 312.25 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जिसमें 0.13 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही थी.  

नतीजों से पहले निवेशकों की नजरें टिकी 

बाजार जानकारों के अनुसार, कंपनी के जुलाई-सितंबर महीने के नतीजों में ज्यादा बदलाव संभव नहीं है. कंपनी के शेयरों के दाम संतुलित रहेंगे और इसमें ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने लेंडिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट्स सेगमेंट में तेजी दिखा सकती है.

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने हिंदुस्तान न्यूज को बताया कि, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की दूसरी तिमाही का प्रदर्शन स्थिर रहने की संभावना है. साथ ही कंपनी के ग्राहक और बिजनेस लोन कारोबार में तेज उछाल की पूरी संभावना बनी हुई है.   

कंपनी के लोन और मुनाफे की स्थिति

बाजार जानकारों का मानना है कि, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अपने म्यूचुअल फंड और बीमा कारोबार को बढ़ाने में लगी हुई है. कंपनी ने अपने संचालन क्षमता में सुधार किया है. साथ ही कंपनी नई टेक्नोलॉजी में लगातार निवेश और नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है. इन सभी बातों का कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि, कंपनी का मुनाफा स्थिर ही रहेगा. सीमा श्रीवास्तव ने भी कहा कि जियो फाइनेंशियल की एसेट क्वालिटी मजबूत होने की पूरी संभावनाएं है, क्योंकि कंपनी अपने फैसले डिजिटल तरीके से और सावधानीपूर्वक लेती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 16 Oct 2025 02:55 PM (IST)
