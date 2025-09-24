जारो एजुकेशन का IPO दूसरे ही दिन पूरा सब्सक्राइब, 29 सितंबर को खुलेगा फैबटेक टेक्नोलॉजीज का IPO

Jaro Education IPO: जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड (जारो एजुकेशन) का 450 करोड़ रुपये का आईपीओ निवेशकों को खूब भा रहा है. बिडिंग के दूसरे दिन यानी बुधवार को यह 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ. NSE के आंकड़ों के मुताबिक, इस इश्यू को 37,23,404 शेयरों के मुकाबले 72,54,336 शेयरों की बोली मिली. इनमें गैर-संस्थागत निवेशक (NII) का हिस्सा 3.49 गुना, रिटेल निवेशक का हिस्सा 2.01 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) का हिस्सा 68 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ.

कंपनी ने सोमवार को बताया था कि उसने एंकर निवेशकों से ही 135 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. आईपीओ का प्राइस बैंड 846 रुपये से 890 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और यह इश्यू गुरुवार को बंद होगा. इस ऑफर में 170 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर संजय नमदेव सालुंखे की ओर से 280 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. फ्रेश इश्यू से जुटाए गए फंड में से 81 करोड़ रुपये मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और विज्ञापन गतिविधियों पर खर्च होंगे, 45 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में और बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए उपयोग की जाएगी.

2009 में संजय सालुंखे द्वारा स्थापित, जारो एजुकेशन डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करता है. मार्च 2025 तक कंपनी के देशभर में 22 से अधिक ऑफिस-कम-लर्निंग सेंटर्स और 17 इमर्सिव टेक स्टूडियोज विभिन्न आईआईएम कैंपस में मौजूद हैं. कंपनी के 36 पार्टनर संस्थान हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम और Swiss School of Management तथा Rotman School of Management, University of Toronto जैसे ग्लोबल संस्थान शामिल हैं. वर्तमान में यह 268 कोर्स और प्रोग्राम ऑफर कर रही है. इस इश्यू के लिए नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि बिगशेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है.

अनंद राठी के 745 करोड़ रुपये के आईपीओ को दूसरे दिन 1.11 गुना अभिदान मिला

आनंद राठी समूह की ब्रोकरेज इकाई आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बुधवार को बोली के दूसरे दिन तक 1.11 गुना अभिदान मिला. एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, तीन दिवसीय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में 1,33,63,342 शेयरों के मुकाबले 1,48,34,376 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं. गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 1.88 गुणा और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 1.37 गुणा अभिदान मिला. पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के हिस्सा को दो प्रतिशत अभिदान प्राप्त हुआ. आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 220 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की घोषणा की. कंपनी के 745 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए, एक शेयर की कीमत 393 रुपये से 414 रुपये के बीच तय की गई है.

फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा

फार्मा, बायोटेक और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता फैबटेक टेक्नोलॉजीज ने अपने आगामी 230 करोड़ रुपये से अधिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 181-191 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया. फैबटेक टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को बयान में कहा कि यह आईपीओ 29 सितंबर को अभिदान के लिए खुलेगा और एक अक्टूबर को बंद होगा. कंपनी का आईपीओ पूर्णतः 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम है., जिसकी कीमत मूल्य दायरे के ऊपरी छोर पर 230 करोड़ रुपये है. आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों की जरूरतों को पूरा करने, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉरपोरेट खर्चों के लिए किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: तेजी से चढ़ रहा सोने का भाव क्या अगले 5 साल में करेगा 2 लाख के पार? बेचें या फिर खरीदें?