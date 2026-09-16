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हिंदी न्यूज़बिजनेससिगरेट हुई महंगी, गोल्ड फ्लेक और क्लासिक के फिर बढ़े दाम, अब कितने का मिलेगा पैक?

सिगरेट हुई महंगी, गोल्ड फ्लेक और क्लासिक के फिर बढ़े दाम, अब कितने का मिलेगा पैक?

ITC ने Classic Connect और Gold Flake Super Star सिगरेट के दाम बढ़ा दिए. Classic Connect का 20 रुपये पैक 428 और Gold Flake Super Star का 10 पैक 89 रुपए हो गया है. नए दाम टैक्स बदलाव के बाद बढ़ाए गए है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Sep 2026 02:10 PM (IST)
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सिगरेट पीना अब सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है. जी हां, सिगरेट के दाम जो बढ़ गए हैं. अब सिगरेट के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ITC ने अपने कुछ चुनिंदा सिगरेट ब्रांड्स के MRP में इजाफा किया है. जिसके बाद से ही नई कीमतों के पैकेट बाजार में पहुंचने भी लगे हैं. 

ITC के Classic Connect के 20 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत अब बढ़कर 428 रुपये हो गई है. इससे पहले यही सिगरेट का पैकेट 390 रुपये में मिलता था. यानी इस पैकेट की कीमत में करीब 9.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

Gold Flake Super Star हुई कितनी महंगी? 

कंपनी ने Gold Flake Super Star के 10 सिगरेट वाले पैकेट का दाम भी बढ़ाया दिया है. इसकी कीमत अब 89 रुपये हो गई है, जबकि पहले यही पैकेट 79 रुपये में बिका करती थी, जिसे देख कर पता चलता है कि इसकी कीमत में करीब 12.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

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इस साल कई बार बढ़े दाम

ITC के इन ब्रांड्स की कीमतों में 2026 के दौरान पहले भी काफी बदलाव किए जा चुके है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी में Classic Connect की कीमत 300 रुपये से बढ़कर सीधा 360 रुपये और फिर 390 रुपये कर दी गई थी. वहीं Gold Flake Super Star की कीमत पहले 59 रुपये से पूरे 70 रुपये और बाद में 79 रुपये तक पहुंची थी.

टैक्स में बदलाव के बाद कीमतों पर असर

सिगरेट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को इस साल लागू हुए नए टैक्स ढांचे से भी जोड़ दिया गया है. 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और दूसरे तंबाकू के उत्पादों पर 40 प्रतिशत GST के साथ अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी जाएगी. इसके बाद कंपनियों ने बढ़ते हुए टैक्स भार के असर को देखते हुए अलग-अलग कैटेगरी में कीमतों में बढ़ोतरी कि है. नई MRP वाले पैकेट अलग-अलग जगहों पर मिलने लगे हैं और जहां आपको अभी नए पैकेट नहीं दिख रहे हैं वहां पुराने स्टॉक खत्म होने के बाद मिलने लगेंगे.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Itc Legal News Gold Flake Super Star
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