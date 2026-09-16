सिगरेट हुई महंगी, गोल्ड फ्लेक और क्लासिक के फिर बढ़े दाम, अब कितने का मिलेगा पैक?

सिगरेट पीना अब सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है. जी हां, सिगरेट के दाम जो बढ़ गए हैं. अब सिगरेट के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. ITC ने अपने कुछ चुनिंदा सिगरेट ब्रांड्स के MRP में इजाफा किया है. जिसके बाद से ही नई कीमतों के पैकेट बाजार में पहुंचने भी लगे हैं.

ITC के Classic Connect के 20 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत अब बढ़कर 428 रुपये हो गई है. इससे पहले यही सिगरेट का पैकेट 390 रुपये में मिलता था. यानी इस पैकेट की कीमत में करीब 9.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.



Gold Flake Super Star हुई कितनी महंगी?

कंपनी ने Gold Flake Super Star के 10 सिगरेट वाले पैकेट का दाम भी बढ़ाया दिया है. इसकी कीमत अब 89 रुपये हो गई है, जबकि पहले यही पैकेट 79 रुपये में बिका करती थी, जिसे देख कर पता चलता है कि इसकी कीमत में करीब 12.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

यह भी पढें- दोस्त को भेजे 5000 रुपए तो क्या लगेगा चार्ज? जानिए P2P और मर्चेंट पेमेंट का अंतर

इस साल कई बार बढ़े दाम

ITC के इन ब्रांड्स की कीमतों में 2026 के दौरान पहले भी काफी बदलाव किए जा चुके है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी में Classic Connect की कीमत 300 रुपये से बढ़कर सीधा 360 रुपये और फिर 390 रुपये कर दी गई थी. वहीं Gold Flake Super Star की कीमत पहले 59 रुपये से पूरे 70 रुपये और बाद में 79 रुपये तक पहुंची थी.

टैक्स में बदलाव के बाद कीमतों पर असर

सिगरेट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को इस साल लागू हुए नए टैक्स ढांचे से भी जोड़ दिया गया है. 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और दूसरे तंबाकू के उत्पादों पर 40 प्रतिशत GST के साथ अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी जाएगी. इसके बाद कंपनियों ने बढ़ते हुए टैक्स भार के असर को देखते हुए अलग-अलग कैटेगरी में कीमतों में बढ़ोतरी कि है. नई MRP वाले पैकेट अलग-अलग जगहों पर मिलने लगे हैं और जहां आपको अभी नए पैकेट नहीं दिख रहे हैं वहां पुराने स्टॉक खत्म होने के बाद मिलने लगेंगे.

यह भी पढे़ं- नींद खुलते ही छिन गई नौकरी, सुबह 6 बजे Email भेजकर ओरेकल ने की बड़ी छंटनी

यह भी देखें-