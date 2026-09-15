नींद खुलते ही छिन गई नौकरी, सुबह 6 बजे Email भेजकर ओरेकल ने की बड़ी छंटनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओरेकल ने सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर कर्मचारियों की नौकरी खत्म की.

कंपनी ने बड़े संगठनात्मक बदलावों का हवाला देकर पद समाप्त किए.

प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज मिलेगा, व्यक्तिगत ईमेल देना होगा.

इंसान सुबह-सुबह यह सोचकर उठता है कि उसे आज काम पर जाना है, कई सारे डेडलाइन निपटाने हैं, कई जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं. लेकिन जब सुबह-सुबह ही कंपनी हाथ में छंटनी का लेटर थमा दें, तो इंसान का हैरान रहना लाजिमी है. ग्लोबल टेक कंपनी ओरेकल (Oracle) के वर्कर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

कल यानी कि 14 सितंबर की सुबह 6 बजे कंपनी ने ईमेल भेजकर कहा कि "आज आपका काम का आखिरी दिन है." बताया जा रहा है कि ईमेल की शुरुआत इसी लाइन के साथ होती है. इसमें आगे लिखा गया था कि ''हम आपकी पोजीशन को लेकर कुछ मुश्किल खबर साझा कर रहे हैं.'' जाहिर सी बात है कि सुबह उठते ही कंपनी की तरफ से मिला यह ईमेल कर्मचारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा.

क्यों एकाएक चली गई नौकरी?

ईमेल में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बदलाव के तहत उनके पोजीशंस खत्म किए जा रहे हैं. कंपनी ने इसके लिए कोई खास कारण नहीं बताया, बल्कि मौजूदा समय के लिए बिजनेस में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों का हवाला दिया. ईमेल में कहा गया है, ''ओरेकल की मौजूदा बिजनेस जरूरतों पर अच्छी तरह सोच-विचार करने के बाद हमने कंपनी में बड़े बदलाव के तहत आपके पोजीशन को खत्म करने का फैसला किया है इसलिए आज आपका आखिरी वर्किंग डे है.''

निकाले गए कर्मचारियों के लिए आगे क्या?

बताया जा रहा है कि इस छंटनी से प्रभावित कर्मचारी ओरेकल के सेवरेंस प्लान की शर्तों के आधार पर सेवरेंस पैकेज पाने के हकदार होंगे. इसमें यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को डॉक्यूसाइन (DocuSign) से उनके ओरेकल ईमेल एड्रेस पर एक अलग ईमेल मिलेगा, जिसमें मुआवजे और अंतिम कार्यदिवस की जानकारी होगी.

DocuSign के जरिए भेजे गए डिजिटल फॉर्म में 'Immediate Action Required'नाम के सेक्शन में कर्मचारियों को अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस देना होगा ताकि उन्हें ट्रांजिशन से जुड़ी आगे की जानकारी मिल सके, जिसमें FAQ और सेपरेशन से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे. चूंकि ऑफिस ईमेल बंद हो जाएगा इसलिए आगे की बातचीत के लिए कर्मचारियों को तुरंत अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस कंपनी को देना होगा.

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