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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टारलिंक की लॉन्चिंग के बाद क्या भारत के बच्चों को भी शेयर बांटेंगे एलन मस्क?

स्टारलिंक की लॉन्चिंग के बाद क्या भारत के बच्चों को भी शेयर बांटेंगे एलन मस्क?

एलन मस्क 2027 में अमेरिका के हर बच्चे को SpaceX का एक शेयर देने का प्लान बना रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि एक शेयर की कीमत कितनी है. आइये समझते हैं कि क्या भारतीय बच्चों को भी शेयर मिलने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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एलन मस्क एक बार फिर अपने बड़े ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. स्पेसएक्स के मालिक ने अब कहा है कि वो अगले साल यानी 2027 में अमेरिका के हर बच्चे को अपनी कंपनी का एक शेयर देंगे. इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के बच्चों को भी इसमें से शेयर मिलने वाला है? ये सवाल लोगों के मन में इसलिए भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि भारत में मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

आइये जानते हैं कि स्पेसएक्स के शेयर को लेकर मस्क का क्या कहना है और ये शेयर भारतीय बच्चों को मिलेगा या नहीं. साथ ही साथ समझते हैं कि एक शेयर की कीमत कितनी है और ये कब से मिलने वाला है. 

हर बच्चे को मिलेगा एक शेयर?
एलन मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि वो अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को अपनी कंपनी SpaceX का एक शेयर देने वाले हैं. उन्होंने इसे कई प्लान्स में से पहली पहल बताया है.

अमेरिका में 18 साल से कम उम्र के करीब 7.3 करोड़ बच्चे हैं. ऐसे में अगर हर बच्चे को एक शेयर दिया जाता है, तो ये काफी बड़ा निवेश होगा. हालांकि, मस्क ने अभी ये साफ नहीं किया है कि किन बच्चों को इस प्लान में शामिल किया जाएगा और शेयर देने का प्रोसेस क्या होगा.

एक शेयर की कीमत कितनी है?
बाजार भाव के मुताबिक, 16 अक्टूबर को SpaceX के एक शेयर की कीमत 146.03 डॉलर थी. इस हिसाब से हर बच्चे को मिलने वाले एक शेयर की कीमत करीब 146 डॉलर बैठती है. वहीं, करीब 7.3 करोड़ बच्चों को शेयर देने पर के हिसाब से ये रकम 10.66 अरब डॉलर हो सकती है.

लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को सीधे इतने रुपये नकद मिलेंगे. शेयर मिलने का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी मिलना है. शेयर की कीमत आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. इसलिए 146 डॉलर उसकी मौजूदा बाजार कीमत है. 

भारत के बच्चों को भी मिलेंगे शेयर?
अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि भारत के बच्चों को शेयर देने की कोई घोषणा नहीं हुई है. मस्क ने अपने ऐलान में अभी सिर्फ अमेरिका के बच्चों का ही जिक्र किया है. भारत में स्टारलिंक की सर्विस शुरू होने या इस शेयर योजना से कोई सीधा संबंध घोषित नहीं किया गया है.

बच्चों को शेयर कब और कैसे मिलेंगे?
मस्क ने साल 2027 में बच्चों को शेयर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई फिक्स तारीख सामने नहीं आई है. ये भी साफ- साफ नहीं बताया गया है कि बच्चों की पहचान कैसे की जाएगी, शेयर उनके नाम पर कैसे ट्रांसफर होंगे और नाबालिग बच्चों के निवेश की देखरेख कौन करेगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 20 Oct 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Elon Musk SpaceX
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