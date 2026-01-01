India-Israel FTA: भारत और इजरायल के बीच फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में इजरायल से अधिकारियों की एक टीम जनवरी में भारत आने वाली है ताकि दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की शुरुआत की जा सके.

बता दें कि भारत और इजरायल ने आने वाले दस सालों में अपने बीच द्विपक्षीय कारोबार को दस गुना बढ़ाने के लिए 20 नवंबर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर साइन किए थे. दोनों ही देश पहले ही एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर भी साइन कर चुके हैं. भारत और इजरायल के बीच FTA से दोनों की ही एक-दूसरे के बाजार में पहुंच बढ़ेगी, जिससे कैपिटल फ्लो बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा निवेश व व्यापार के लिए दरवाजे खुलेंगे.

भारत-EAEU के बीच FTA

2024-25 में भारत और इजरायल के बीच 3.62 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, जिसमें भारत ने 2.14 बिलियन डॉलर के सामान भेजे और 1.48 बिलियन डॉलर के सामन मंगाए. अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत का दूसरा दौर फरवरी में शुरू करेगा. FTA पर बातचीत का पहला दौर नवंबर में हुआ था. भारत-EAEU FTA के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर 20 अगस्त 2025 को साइन किए गए थे. इसमें 18 महीने की एक योजना बनाई गई थी, जिसका मकसद भारत में छोटे कारोबारियों, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजार तलाशना है. बता दें कि EAEU में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे पांच देश शामिल हैं. इनमें से रूस भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है.

ये भी पढ़ें:

सिगरेट पीना एक फरवरी से होगा महंगा, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जानें किस स्टॉक पर कैसा असर