सिगरेट पीना एक फरवरी से होगा महंगा, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जानें किस स्टॉक पर कैसा असर

Excise Duty on Tobacco Products: सिगरेट पीने वालों के लिए यह खबर बड़ा झटका साबित हो सकती है. केंद्र सरकार ने सिगरेट पर एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. इस संबंध में बुधवार रात सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. इससे पहले दिसंबर 2025 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों पर कर व्यवस्था को सख्त करने का रास्ता साफ हुआ था.

नई व्यवस्था के तहत सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी उसकी लंबाई के आधार पर तय की जाएगी. यह ड्यूटी प्रति हजार स्टिक 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक की रेंज में होगी. यानी जितनी लंबी सिगरेट होगी, उस पर उतना ही अधिक कर देना पड़ेगा. इस फैसले के बाद सिगरेट के दामों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा. सरकार का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर सख्ती बरतना भी है.