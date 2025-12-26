2026 में आ सकता है इस कंपनी का इश्यू, सेबी में गुपचुप तरीके से ड्राफ्ट फाइल करने की तैयारी
भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में कई जानी-मानी कंपनियों से लेकर छोटी-छोटी कंपनियों का आईपीओ लॉन्च हो चुका हैं. अब क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो भी अपना आईपीओ ला सकती है...
Zepto IPO: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 में कई जानी-मानी कंपनियों से लेकर छोटी-छोटी कंपनियों का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लॉन्च हो चुका हैं. अब निवेशकों को साल 2026 का इंतजार है. हर दिन की जरूरी सामानों को डिलीवर करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो भी अगले साल अपना आईपीओ ला सकती है.
टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, आज यानी 26 दिसंबर 2025 को कंपनी चुपचाप अपना ड्राफ्ट पेपर सेबी में जमा करने वाली है. कंपनी की ओर से आईपीओ का साइज 11 हजार करोड़ रुपये या उससे ज्यादा हो सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. जेप्टो को लेकर मिली यह जानकारी सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं...
गोपनीय तरीके से आईपीओ की तैयारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेप्टो आईपीओ के लिए गोपनीय तरीका अपनाने की तैयारी में है. कंपनी सेबी के पास अपने ड्राफ्ट दस्तावेज सार्वजनिक किए बिना शुरुआती बातचीत कर सकती है. हाल के समय में कई कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं. जेप्टो बाजार की स्थिति को देखते हुए और नियामक से शुरुआती सुझाव लेकर फैसला लेने का विचार बना रही है.
जेप्टो का वर्किंग मॉडल
आदित पलिचा और कैवल्य वोहरा ने जेप्टो की स्थापन की थी. जेप्टो 10 मिनट में किराना का सामान पहुंचाने का काम करने वाला प्लेटफॉर्म है. पिछले कुछ दिनों में भारत के शहरी क्षेत्रों में जेप्टो ने बड़ी तेजी के साथ अपना विस्तार किया है. साथ ही कंपनी अपनी शुरुआत से लेकर अब तक करीब 16,000 करोड़ रुपये का फंड जुटा चुकी हैं.
