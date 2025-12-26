हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price Today: सोने की कीमतों में तूफानी तेजी, जानें 26 दिसंबर को सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

Gold Price Today: सोने की कीमतों में तूफानी तेजी, जानें 26 दिसंबर को सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 26 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,38,574 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 26 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,38,574 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,38,097 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

26 दिसंबर की सुबह 10:15 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,39,101 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1000 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,39,216 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,170 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,500 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,170 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,020 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,350 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,020 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,620 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,900 रुपए 
18 कैरेट - 1,07,600 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,020 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,350 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,020 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,070 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,400 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,070 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,170 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,500 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,170 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,070 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,400 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,070 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,40,020 रुपए 
22 कैरेट - 1,28,350 रुपए 
18 कैरेट - 1,05,020 रुपए

पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार ऊपर जाते दिख रहे हैं. ऐसे में अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बिना रेट की जानकारी लिए फैसला करना सही नहीं होगा. बेहतर है कि पहले अपने शहर का ताजा भाव पता कर लें, ताकि बाद में कोई पछतावा न हो.

भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, इसका भावनात्मक रिश्ता भी है. भारत में शादी-विवाह, त्योहार या कोई शुभ मौका पर सोना खरीदना अच्छा माना जाता है. वहीं बहुत से लोग इसे सुरक्षित निवेश भी मानते हैं, क्योंकि जब हालात ठीक नहीं होते, तब सोना सहारा बनता है. 

यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर मार्केट की बिगड़ी चाल; सेंसेक्स 75 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट 

 

Published at : 26 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Source: IOCL

Embed widget