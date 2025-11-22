Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sudeep Pharma IPO: भारतीय शेयर मार्केट में वडोदरा बेस्ट फार्मा कंपनी सुदीप फार्मा के आईपीओ को बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है. मार्केट में पहले ही दिन कंपनी का आईपीओ फुल हो गया. निवेशकों ने पहले दिन ही 1.43 गुना बोलियां लगाई है.

कंपनी का आईपीओ 21 नवंबर से खुला है और निवेशक 25 नवंबर तक अपना दांव लगा सकते हैं. ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर 115 रुपए प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं. कंपनी का आईपीओ के माध्यम से 895 करोड़ रुपए जुटाने की योजना हैं. जिसमें 95 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 800 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है.

ग्रे मार्केट में शेयर का हाल

कंपनी ने आईपीओ के तहत शेयर का प्राइस 563 रुएप से 593 रुपए के बीच प्रति इक्विटी शेयर तय किया. वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 115 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. इस प्रदर्शन के हिसाब से देखे तो, कंपनी के शेयर 700 रुपए के ऊपर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी के शेयर 28 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं. आईपीओ में 25 शेयरों का एक लॉट तय किया गया है. यानी कि निवेशकों को कम से कम एकमुश्त 14,825 रुपए का निवेश करना होगा.

पहले दिन निवेशकों ने जमकर लगाया IPO पर दांव

सुदीप फार्मा कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों ने पहले ही दिन जमकर दांव लगाया है. कंपनी को रिटेले निवेशकों की कैटेगरी में 1.53 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों ने 3.01 गुना बोलियां लगाई हैं. साथ ही क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी 0.09 गुना सब्सक्राइब हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

