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हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoकाउंटडाउन शुरू...इस दिन होगी Jio IPO की धमाकेदार एंट्री! जानें डिटेल

काउंटडाउन शुरू...इस दिन होगी Jio IPO की धमाकेदार एंट्री! जानें डिटेल

निवेशकों को तगड़ी कमाई के लिए लंबे समय से जियो के आईपीओ का इंतजार है और अब इसके लॉन्च होने की तारीख भी सामने आ गई है. यह आईपीओ जल्द ही लॉन्च हो सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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  • जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ जल्द आएगा, जो भारत का सबसे बड़ा होगा.
  • यह 21 अक्टूबर को लॉन्च होगा, 3.8 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य है.
  • मुख्यतः कर्ज चुकाने पर केंद्रित, इसका मूल्यांकन 143-146 अरब डॉलर हो सकता है.
  • ग्रे मार्केट में प्रीमियम मजबूत, निवेशकों में भारी उत्साह दिख रहा है.

अगर आप भी शेयर मार्केट के उन निवेशकों में से हैं, जिन्हें IPO में पैसे लगाने का लंबे समय से इंतजार है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio IPO) जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आने वाली है. बताया जा रहा है कि यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग होगा.

लॉन्च डेट का हुआ खुलासा

PTI की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 3.8 अरब डॉलर जुटाना चाहती है, जो मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग 37,000 से 38,000 करोड़ रुपये बैठती है.

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अगर ऐसा होता है, तो यह इश्यू बड़ी ही आसानी से हुंडई मोटर इंडिया के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगा. साल 2024 में हुंडई मोटर इंडिया की लिस्टिंग 2.9 अरब डॉलर में हुई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग है. इसके अलावा, अभी पिछले महीने NSE की लिस्टिंग आईपीओ के बाद 2.3 अरब डॉलर में हुई थी.

कब तक लगा सकेंगे दांव?

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के 23 अक्टूबर तक खुले रहने और 28 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

PTI की ही रिपोर्ट के मुताबिक, Jio Platforms की लिस्टिंग143-146 अरब या 12-15 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर हो सकती है. इससे मिलने वाली ज्यादातर रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। Jio Platforms का इरादा इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से Reliance Jio Infocomm के लगभग ₹27,500 करोड़ के बकाया कर्ज को चुकाने में किया जाएगा. यानी कि यह IPO ग्रोथ के लिए फंड जुटाने के बजाय बैलेंस-शीट को ठीक करने पर ज्यादा फोकस्ड है.  

अभी कितना है GMP?

Jio Platforms के IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि अभी प्राइस बैंड का ऐलान तक नहीं हुआ है, लेकिन ग्रे मार्केट में इसे लेकर काफी हलचल है. Investorgain के अनुसार, 6 अक्टूबर की सुबह  ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 156 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन पहले 147 रुपये और 4 अक्टूबर को यह 148 रुपये था.

आमतौर पर किसी भी आईपीओ का जीएमपी तभी तय होता है जब कंपनी अपने एक शेयर की कीमत का ऐलान कर देती है, लेकिन बिना प्राइस बैंड के खुलासे के 147-156  रुपये का जीएमपी यह दिखाता है कि अनलिस्टेड मार्केट में बड़े खरीदार और ब्रोकर इस शेयर को किसी भी संभावित कीमत पर अभी से ही प्रीमियम देकर खरीदने को तैयार हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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Mukesh Ambani Reliance Jio Jio IPO
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