हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIpoमिल गया सेबी से ग्रीन सिग्नल, IPO लाने के लिए तैयार 8 कंपनियां; देखें पूरी लिस्ट

मिल गया सेबी से ग्रीन सिग्नल, IPO लाने के लिए तैयार 8 कंपनियां; देखें पूरी लिस्ट

Upcoming IPOs: साल 2026 में कईबड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं. इस बीच, आठ कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Upcoming IPOs: आने वाले कुछ समय में शेयर बाजार में एक से बढ़कर एक धाकड़ आईपीओ दस्तक देने वाले हैं. यह निवेशकों के लिए कमाई का एक बढ़िया मौका हो सकता है. इस बीच सेबी ने आठ कंपनियों को हरी झंडी भी दिखा दी है.

मार्केट रेगुलेटर सेबी की डेटा के मुताबिक, RKCPL लिमिटेड, चार्टर्ड स्पीड, ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड और जेराई फिटनेस समेत आठ कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है. रेगुलेटर की मंजूरी पाने वाली दूसरी कंपनियों में श्रीराम फूड इंडस्ट्री, वडोदरा की टेम्पेन्स इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, इंदिरा IVF और रेज ऑफ बिलीफ लिमिटेड शामिल हैं. 

इन सभी आठ कंपनियों ने जुलाई से अक्टूबर के बीच आईपीओ के लिए शुरुआती पेपर्स जमा कराए थे. इन्हें 26 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रेगुलेटरी मंजूरी (ऑब्जर्वेशन) मिली. सेबी की भाषा में ऑब्जर्वेशन मिलना पब्लिक इश्यू के साथ आगे बढ़ने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बराबर है. फर्टिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इंदिरा IVF और रेज ऑफ बिलीफ लिमिटेड ने जुलाई-अगस्त के दौरान कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे.

RKCPL लिमिटेड का 1250 करोड़ रकम का IPO

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी RKCPL लिमिटेड का प्लान IPO के जरिए 1250 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 550 करोड़ रुपये जुटाने की बात कही गई है. आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के ऑपरेशंस और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इसके ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू में से लगभग 200 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखे गए हैं, जबकि 130.02 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. 

शेयर बाजार में करोड़ों का खेल

इसी तरह से पैसेंजर मोबिलिटी फर्म चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड 855 करोड़ रुपये का प्रस्तावित IPO, मुंबई की ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड का 60 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. महाराष्ट्र की चावल निर्यात करने वाली कंपनी श्रीराम फूड इंडस्ट्री 2.12 करोड़ फ्रेश इश्यू जारी कर और OFS के जरिए 52 लाख शेयर बेचेगी. आईपीओ से जुटाई गईरकम का इस्तेमाल कंपनी 70 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

2026 की शुरुआत बन सकती है निवेशकों के लिए खास; जनवरी में बाजार में दस्तक देंगे बड़े आईपीओ, जानें डिटेल

Published at : 03 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
SEBI Upcoming IPOs Shriram Food Industry Tempsens Instruments (India) Ltd Indira IVF And Rays Of Belief Ltd
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
'मरने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं...', इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर RJD नेता मनोज झा का बयान
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस, वीडियो वायरल
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
हेल्थ
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget