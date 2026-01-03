मिल गया सेबी से ग्रीन सिग्नल, IPO लाने के लिए तैयार 8 कंपनियां; देखें पूरी लिस्ट

Upcoming IPOs: आने वाले कुछ समय में शेयर बाजार में एक से बढ़कर एक धाकड़ आईपीओ दस्तक देने वाले हैं. यह निवेशकों के लिए कमाई का एक बढ़िया मौका हो सकता है. इस बीच सेबी ने आठ कंपनियों को हरी झंडी भी दिखा दी है.

मार्केट रेगुलेटर सेबी की डेटा के मुताबिक, RKCPL लिमिटेड, चार्टर्ड स्पीड, ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड और जेराई फिटनेस समेत आठ कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है. रेगुलेटर की मंजूरी पाने वाली दूसरी कंपनियों में श्रीराम फूड इंडस्ट्री, वडोदरा की टेम्पेन्स इंस्ट्रूमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, इंदिरा IVF और रेज ऑफ बिलीफ लिमिटेड शामिल हैं.

इन सभी आठ कंपनियों ने जुलाई से अक्टूबर के बीच आईपीओ के लिए शुरुआती पेपर्स जमा कराए थे. इन्हें 26 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रेगुलेटरी मंजूरी (ऑब्जर्वेशन) मिली. सेबी की भाषा में ऑब्जर्वेशन मिलना पब्लिक इश्यू के साथ आगे बढ़ने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बराबर है. फर्टिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इंदिरा IVF और रेज ऑफ बिलीफ लिमिटेड ने जुलाई-अगस्त के दौरान कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे.

RKCPL लिमिटेड का 1250 करोड़ रकम का IPO

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी RKCPL लिमिटेड का प्लान IPO के जरिए 1250 करोड़ रुपये जुटाने का है. इसमें 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल के जरिए 550 करोड़ रुपये जुटाने की बात कही गई है. आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी के ऑपरेशंस और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. इसके ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, 700 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू में से लगभग 200 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखे गए हैं, जबकि 130.02 करोड़ रुपये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे.

शेयर बाजार में करोड़ों का खेल

इसी तरह से पैसेंजर मोबिलिटी फर्म चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड 855 करोड़ रुपये का प्रस्तावित IPO, मुंबई की ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड का 60 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है. महाराष्ट्र की चावल निर्यात करने वाली कंपनी श्रीराम फूड इंडस्ट्री 2.12 करोड़ फ्रेश इश्यू जारी कर और OFS के जरिए 52 लाख शेयर बेचेगी. आईपीओ से जुटाई गईरकम का इस्तेमाल कंपनी 70 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी.

