ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली पर 1 हफ्ते की छुट्टी, कंपनी ने वर्कर्स को दिया लंबा ब्रेक, फिर जो हुआ...

दीवाली पर 1 हफ्ते की छुट्टी, कंपनी ने वर्कर्स को दिया लंबा ब्रेक, फिर जो हुआ...

इंदौर के इस स्टार्टअप की लीव पॉलिसी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए कंपनी की जमकर सराहना कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कंपनी में नौकरी के लिए लोगों की लाइन लग गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Nov 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इंदौर की फीडबॉक्स ने दिवाली पर कर्मचारियों को सात दिन की छुट्टी दी.
  • कंपनी की छुट्टी घोषणा पर 24 घंटे में 250 नौकरी आवेदन मिले.
  • छुट्टी से कर्मचारियों को परिवार के साथ पर्याप्त समय मिला.
  • कंपनी ग्राहकों को पहले ही सूचित कर कार्यभार समायोजित करती है.

आज के समय में जहां एक तरफ लोग टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर परेशान हैं. वहीं, दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जो अपने वर्कर्स के वर्क-लाइफ बैलेंस का पूरा ध्यान रखती हैं. एक ऐसी ही कंपनी है- Feedbox, जो इंदौर बेस्ड एक स्टार्टअप है. कंपनी ने दीवाली पर अपने वर्कर्स को पूरे 7 दिनों की छुट्टी दी है ताकि उन्हें अपने परिवारों व दोस्तों के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिले. 

FeedBox एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है. कंपनी के को-फाउंडर यश कुलश्रेष्ठ (Yash Kulshrestha) ने लिंक्डइन पर दीवाली के मौके पर कंपनी के हॉलिडे शेड्यूल को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था. यह पोस्ट इतनी तेजी से वायरल हुई कि कंपनी को 24 घंटे के भीतर 250 से नौकरी के लिए आवेदन मिले. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आवेदन करने वालों में केवल इंटर्न ही नहीं, बल्कि ऑपरेशंस हेड्स और CXO लेवल के प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!
मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!
बिजनेस
घर वाले सिलेंडर की आज कितने में हो रही बुकिंग, कहीं दीवाली पर बढ़ा तो नहीं रेट?
घर वाले सिलेंडर की आज कितने में हो रही बुकिंग, कहीं दीवाली पर बढ़ा तो नहीं रेट?
बिजनेस
अंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम
अंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम
बिजनेस
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास

कुछ ऐसा था फीडबॉक्स का 'दीवाली हॉलिडे कैलेंडर'

4 नवंबर- ऑफिस में सभी कर्मचारियों को मिठाइयां और दीवाली गिफ्ट्स बांटे गए.

5 और 6 नवंबर- इन दो दिनों के लिए 'वर्क-फ्रॉम-होम' (WFH) दिया गया. इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो कर्मचारी इंदौर से बाहर के थे, वे ट्रैफिक और भीड़ से बचते हुए समय पर अपने घर पहुंच गए और घर से ही काम किया.

7 नवंबर से आगे- इसके बाद दीवाली की छुट्टियां शुरू हो गई और आधे दिन का ब्रेक भी दिया गया ताकि वर्कर्स आराम से परिवार को वक्त देते हुए त्योहार मना सके.

11 नवंबर- पूरे एक हफ्ते के इस शानदार ब्रेक बाद सभी कर्मचारी वापस ऑफिस लौटेंगे.

अब कैसे मैनेज होगा काम?

कंपनी की लीव पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कंपनी ने इसे एक कड़े नियम की तरह लागू नहीं किया. मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को इस बात की खुली छूट भी दी थी कि अगर किसी को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए छुट्टियां एक्सटेंड कराने की जरूरत पड़े, तो भी करा सकते हैं. 

यश कुलश्रेष्ठ के मुताबिक, उनकी टीम के लगभग सभी सदस्य इंदौर से बाहर के रहने वाले हैं. आम तौर पर त्योहारों पर घर जाने में ही लोगों का आधा समय सफर में ही बीत जाता है. ऐसे में वर्कर्स को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका मिले इसीलिए कंपनी ने यह कदम उठाया. 2019 में बनी यह कंपनी छुट्टियों से कम से कम तीन सप्ताह पहले क्लाइंट्स को इसकी जानकारी दे देती है, जिससे टीम को अपना काम समेटने का पूरा समय मिल जाता है.

यूनिकॉर्न, लिस्टेड कंपनियों और फंडेड स्टार्टअप्स के साथ काम करने वाली यह कंपनी इस दौरान कंपनी नए काम लेने से बचती है. कुलश्रेष्ठ के लिए, यह कोई एक बार का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है. उनका कहना है कि कंपनी कई सालों से ऐसा करती आ रही है और सोशल मीडिया पर मिलने वाले अटेंशन के बिना भी इसे जारी रखना चाहती है.

ये भी पढ़ें:

मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय! 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Diwali Feedbox
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!
मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!
बिजनेस
घर वाले सिलेंडर की आज कितने में हो रही बुकिंग, कहीं दीवाली पर बढ़ा तो नहीं रेट?
घर वाले सिलेंडर की आज कितने में हो रही बुकिंग, कहीं दीवाली पर बढ़ा तो नहीं रेट?
बिजनेस
अंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम
अंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम
बिजनेस
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
चमोलीः बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, 2KM दूर से दिखीं लपटें
क्रिकेट
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया! सेलेक्ट होंगे सिर्फ 15
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया!
बॉलीवुड
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
'रामायण' देख सनी देओल हुए इंप्रेस, फिल्म की जमकर की तारीफ, बोले- 'हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है'
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
'ट्रंप न होते तो अमेरिका न होता', हार के बाद भी किसने कर दी US राष्ट्रपति की तारीफ?
'ट्रंप न होते तो अमेरिका न होता', हार के बाद भी किसने कर दी US राष्ट्रपति की तारीफ?
Home Tips
Coffee Stains Removal: फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
फेवरेट मग पर लग गए चाय-कॉफी के जिद्दी दाग? किचन में रखी ये 1 चीज करेगी कमाल
शिक्षा
Army Cadet College Admission: आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
आर्मी कैडेट कॉलेज में एडमिशन का मौका, NTA ने शुरू किए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget