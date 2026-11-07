ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम

अंडा-चिकन खाने वालों को झटका! दिसंबर तक 25-30% तक बढ़ सकते हैं दाम

अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि आने वाले समय में नॉनवेज की कीमतें 25% से 30% तक बढ़ने वाली हैं. इसका कारण है मक्का की कीमतों में बढ़ोतरी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Nov 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप हार्डकोर नॉनवेजिटेरियन हैं या प्रोटीन के लिए अंडा और चिकन खाते हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम है. क्योंकि आने वाले समय में अंडे और चिकन की कीमतों में इजाफा होने वाला है, जिसके चलने प्रोटीन डायट के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि दिसंबर 2026 तक अंडे और चिकन की कीमतें 25% से 30% तक बढ़ सकती हैं.

इसकी सबसे बड़ी वजह मुर्गियों को खिलाए जाने वाले दाने यानी पोल्ट्री फीड की कीमतों में तेज बढ़ोतरी है. पोल्ट्री फीड बनाने में मक्का और टूटे चावल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है. पिछले एक साल में इन दोनों चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
बिजनेस
31 दिसंबर के बाद पुरानी चेक बुक हो जाएगी बेकार? RBI ने क्या बताया
31 दिसंबर के बाद पुरानी चेक बुक हो जाएगी बेकार? RBI ने क्या बताया
बिजनेस
सिर्फ 50 रुपए रोज बचाएं, 25 साल में बन जाओगे 20 लाख के मालिक
सिर्फ 50 रुपए रोज बचाएं, 25 साल में बन जाओगे 20 लाख के मालिक
बिजनेस
एथेनॉल पर छिड़ी नई जंग और फंसी आम जनता, पंपों पर हो रही मिलावट!
एथेनॉल पर छिड़ी नई जंग और फंसी आम जनता, पंपों पर हो रही मिलावट!

मक्का और टूटे चावल के दाम बढ़े
पोल्ट्री फीड में मक्का की बड़ी हिस्सेदारी होती है. ब्रॉयलर मुर्गियों के दाने में वजन के हिसाब से करीब 55% से 65% तक मक्का इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मक्का और टूटे चावल की कीमतों में तेजी आई है. मक्का की कीमत पिछले साल 18 रुपये प्रति किलो थी, जो इस साल बढ़कर 34 रुपये प्रति किलो हो गई है. तो वहीं टूटा चावल पिछले साल इसी समय में 14-15 रुपये प्रति किलो था, जो इस साल बढ़कर 31-32 रुपये प्रति किलो हो गया है.

मक्का की कीमत एक महीने पहले करीब 26-27 रुपये प्रति किलो थी. अब इसके दिसंबर तक 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, टूटे चावल की कीमत भी एक महीने में 22-23 रुपये से बढ़कर 31-32 रुपये प्रति किलो हो गई है.

क्यों बढ़ रहे हैं पोल्ट्री फीड के दाम?
मक्का और टूटे चावल की कीमतें बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें से एक है कमजोर मानसून. महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस साल मानसून कमजोर रहने से मक्का की पैदावार प्रभावित हुई है. उद्योग के अनुमान के मुताबिक, देश में खरीफ मक्का का उत्पादन 15-16% तक घट सकता है.

तो वहीं मक्का का इस्तेमाल अब एथेनॉल बनाने में भी बढ़ रहा है. इससे पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियों के लिए मक्का की उपलब्धता कम हो रही है. इसके अलावा अनाज की जमाखोरी भी इसक पीछे एक बड़ा कारण है. इतना ही नहीं, टूटे चावल की कीमतें बढ़ने की वजह भी कमजोर मानसून और धान की कम पैदावार की आशंका है.

दिसंबर तक कितने होंगे महंगे?
पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक, दिसंबर तक थोक बाजार में अंडे और चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. अभी थोक में अंडा खरीदने पर 6-7 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलता है, लेकिन दिसंबर से ये 7-8 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलने का अनुमान है. तो वहीं बिना स्किन वाला चिकन फिलहाल 225-250 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जो दिसंबर तक 260-275 रुपये प्रति किलो मिलेगा.

बता दें कि ये थोक बाजार के अनुमान हैं. खुदरा बाजार में कीमतें शहर, दुकान और लोकल डिमांड के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. दिसंबर और जनवरी में आमतौर पर अंडे और चिकन की मांग बढ़ जाती है. क्रिसमस और नए साल के दौरान इनकी खपत ज्यादा होती है. लेकिन इस बार पोल्ट्री कारोबारियों को उत्पादन में 20% से ज्यादा गिरावट की आशंका है.

ये भी पढ़ें: HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Egg Price Nonveg Price Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
HP-BP और इंडियन ऑयल पर बोली सरकार- 893 सैंपल की जांच में सब पास
बिजनेस
31 दिसंबर के बाद पुरानी चेक बुक हो जाएगी बेकार? RBI ने क्या बताया
31 दिसंबर के बाद पुरानी चेक बुक हो जाएगी बेकार? RBI ने क्या बताया
बिजनेस
सिर्फ 50 रुपए रोज बचाएं, 25 साल में बन जाओगे 20 लाख के मालिक
सिर्फ 50 रुपए रोज बचाएं, 25 साल में बन जाओगे 20 लाख के मालिक
बिजनेस
एथेनॉल पर छिड़ी नई जंग और फंसी आम जनता, पंपों पर हो रही मिलावट!
एथेनॉल पर छिड़ी नई जंग और फंसी आम जनता, पंपों पर हो रही मिलावट!
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हिंद महासागर में खतरे की घंटी! चीन ने उतारे 400 से ज्यादा वॉरशिप, बढ़ाई भारत-अमेरिका की टेंशन
हिंद महासागर में खतरे की घंटी! चीन ने उतारे 400 से ज्यादा वॉरशिप, बढ़ाई भारत-अमेरिका की टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी पर फिर घिरेगी BJP? अखिलेश बोले- अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे
राम मंदिर दान चोरी पर फिर घिरेगी BJP? अखिलेश बोले- अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे
बॉलीवुड
इन बॉलीवुड फिल्मों की दिवाली है बेहद यादगार, हर सीन है अपने आप में खास
इन बॉलीवुड फिल्मों की दिवाली है बेहद यादगार, हर सीन है अपने आप में खास
क्रिकेट
'भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ', वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
‘भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ‘, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget