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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटमुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!

मुहूर्त ट्रेडिंग: आज सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार, नोट कर लें कमाई का शुभ समय!

भारतीय शेयर बाजार वैसे तो नियमित रूप से बंद रहता है, लेकिन दीवाली के मौके पर हर साल शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का एक स्पेशल सेशन रखा जाता है. इसकी शुरुआत BSE ने साल 1957 में की थी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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  • दीवाली पर शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होती है.
  • यह 70 साल पुरानी परंपरा, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत मानी जाती है.
  • निवेशक शगुन और समृद्धि के लिए प्रतीकात्मक खरीद करते हैं.
  • ऐतिहासिक रूप से बाजार अक्सर हरे निशान पर बंद होता है.

हर बार की रह इस बार भी दीवाली (लक्ष्मी पूजन) के मौके पर शेयर बाजार में कुछ देर के लिए मुर्हूत ट्रेडिंग होगी. भारतीय इक्विटी बेंचमार्क NSE और BSE ने भी मुर्हूत ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग का ऐलान कर दिया है. इस खास मौके पर निवेशक अपनी किस्मत आजमाने के लिए दांव लगाने को तैयार हैं. बता दें कि आज रविवार, 8 नवंबर को यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा.

वैसे तो शेयर बाजार रविवार को नियमित रूप से बंद रहता है, लेकिन चूंकि मुर्हूत ट्रेडिंग को शुभ माना जाता रहा है इसलिए रविवार होने के बावजूद एक घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा. यह एक 70 साल पुरानी परंपरा है. शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत BSE ने साल 1957 में की थी, जबकि NSE इसे 1992 से लगातार आयोजित कर रहा है. पारंपरिक व्यापारी इसे 'चोपड़ा पूजन' (खाता बही की पूजा) के आधुनिक रूप में देखते हैं. आज रखे गए इसी ट्रेडिंग के साथ नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2083 की शुरुआत हो रही है. 

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क्यों खास है मुर्हूत ट्रेडिंग?

पहले के जमाने में दीवाली वाले दिन कारोबारी लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ अपने नए लाल बही-खाते की भी पूजा करते थे, जिसे 'चोपड़ा' कहा जाता था. आज डिजिटलाइजेशन के इस नए दौर में कारोबारी और नए निवेशक ट्रेडिंग टर्मिनल, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर स्वास्तिक बनाकर या तिलक लगाकर पूजा करते हैं और फिर पहला ऑर्डर डालते हैं. इसे आप एक तरह से मॉर्डन जमाने का फाइनेंशियल इवेंट समझ सकते हैं.

मुर्हूत ट्रेडिंग में बेशक मुनाफे की तो उम्मीद रहती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा 'शगुन' की अहमियत रहती है. ऐसी मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में किया गया निवेश साल भर समृद्धि और बरकत लेकर आता है. यही वजह है कि आज के दिन लोग केवल 1 शेयर खरीदकर भी इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं.

वैसे भी इतिहास गवाह है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार आम तौर पर हरे निशान पर बंद होता है. हालांकि, कम समय के लिए कारोबार होने की वजह से शेयरों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव भी देखी जा सकती है.

मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा टाइम-टेबल 

ब्लॉक डील सेशन- दोपहर 01:50 बजे से दोपहर 02:05 बजे तक

प्री-ओपन सेशन- दोपहर 02:05 बजे से दोपहर 02:20 बजे तक 

सामान्य मार्केट ट्रेडिंग- दोपहर 02:20 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक 

F&O (डेरिवेटिव्स) ट्रेडिंग- दोपहर 02:20 बजे से दोपहर 03:40 बजे तक

क्लोजिंग ऑक्शन सेशन- दोपहर 03:20 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक

पोस्ट-क्लोज सेशन- दोपहर 03:50 बजे से शाम 04:00 बजे तक

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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