300 फ्लाइट्स कैंसिल और Indigo के शेयर धड़ाम, DGCA एक्शन का दिखा असर
4 दिसंबर को इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार के दौरान ही कंपनी के शेयर 3.31 प्रतिशत तक टूट गए और 5407.30 रुपये पर ट्रेड करने लगे थे...
IndiGo Share Fall: सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन गुरुवार, 4 दिसंबर को इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार के दौरान ही कंपनी के शेयर 3.31 प्रतिशत तक टूट गए और 5407.30 रुपये पर ट्रेड करने लगे थे.
यह गिरावट एयरलाइन कंपनी के उड़ानों में आई खराबी की जांच शुरू करने के बाद देखी गई. शेयरों में आई इस गिरावट से कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 2.14 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया है.
300 फ्लाइट्स हुई कैंसिल
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस हफ्ते बड़ी परेशानियों का सामना कर रही है. पिछले दो दिनों में करीब 250 से 300 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और कई उड़ानें घंटों देरी से चल रही हैं. इसका असर यह हुआ है, कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे.
एयरलाइन का बयान
एयरलाइन कंपनी के अनुसार, फ्लाइट कैंसिलेशन और परिचालन समस्याओं के चलते यह परेशानी शुरू हुई थी. कंपनी ने कहा कि, स्थिति को सुधारने के लिए अगले 48 घंटों तक फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं.
जिससे संचालन को नॉर्मल करने और समय पर उड़ानें चालू करने में मदद मिलेगी. साथ ही कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को दूसरी फ्लाइट्स या जरूरत पड़ने पर रिफंड की सुविधा देने की बात कही हैं.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
गुरुवार, 4 दिसंबर की दोपहर करीब 1:15 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 1.54 प्रतिशत या 85.95 रुपये की गिरावट के साथ 5506.55 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी का हाई लेवल 5574.10 रुपये था. वहीं लो लेवल की बात करें तो, कंपनी शेयरों ने 5407.30 रुपये के आंकड़े को छूआ था.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: गिरते रुपये के बीच अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती, जानें इसकी पूरी डिटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL