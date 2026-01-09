Share Market Trading: भारतीय शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. जहां सेंसेक्स की ओनेपिंग 84022.09 पर हुई. वहीं, निफ्टी भी 25840.40 के लेवल पर खुला. हालांकि, फ्लैट खुलने के कुछ ही समय बाद BSE सेंसेक्स 176 अंक या 0.21 परसेंट उछलकर 84357 के आसपास ट्रेड करता नजर आया. इसी तरह से निफ्टी50 46 अंक या 0.18 परसेंट चढ़कर 25923 पर कारोबार करता नजर आया. ब्रॉडर मॉर्केट में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.19 परसेंट, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.29 परसेंट गिरा.

अलर्ट मोड पर रहेंगे निवेशक

आज भारत पर 500 परसेंट टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के नए फरमान पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिसका निवेशकों को इंतजार है. इसके अलावा, निवेशकों की नजर अमेरिकी फेड के बैलेंस शीट डेटा, नॉन-फार्म पेरोल डेटा और बेरोजगारी डेटा के साथ-साथ चीन से महंगाई को लेकर आने वाली डेटा पर भी रहेगी. वहीं, घरेलू स्तर पर निवेशक बैंक लोन ग्रोथ डेटा और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं.

एशियाई बाजारों का हाल

शुक्रवार सुबह एशियाई बाजार मिले-जुले रुख के साथ खुले. इस दौरान जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 ने 0.54 परसेंट की बढ़त हासिल की, जबकि टॉपिक्स 0.46 परसेंट तक चढ़ा. इससे उलट दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.41 परसेंट लुढ़क गया और स्मॉल-कैप कोस्डैक भी 0.21 परसेंट नीचे आ गया. इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी फ्लैटलाइन से थोड़ा नीचे आ गया.

