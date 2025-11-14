Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Indian Share Market Fall: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार, 14 नवंबर का भारी गिरावट देखने को मिल रही है. वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बिहार चुनाव के नतीजों का असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है.

दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. दोपहर करीब 2 बजे बीएसई सेंसेक्स 409 अंक टूटकर 84,069 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 में भी 124 अंक फिसलकर 25,755 लेवक पर ट्रेड कर रहा था. निफ्टी आईटी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. शेयर 1.82 फीसदी तक टूट गए है. शेयर बाजार में आई इस गिरावट की मुख्य वजहों के बारे में आइए जानते हैं.

1. बिहार चुनाव नतीजों को हुआ असर

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले निवेशक सतर्क होकर कारोबार कर रहे हैं, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है. मनीकंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के अनुसार शेयर बाजार में आज का कारोबार बिहार चुनाव पर केंद्रित रहेगा, लेकिन नतीजों का असर अस्थायी रहने वाला है.

2. कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है. वैश्विक बाजार में शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई. भाव 2.71 प्रतिशत बढ़कर 60.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. कीमतों में आई इस उछाल का असर शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है.

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशकों पिछले 4 दिनों से लगातार भारतीय बाजार से पैसों की निकासी कर रहे है. विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को कुल 383.68 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी. जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है. विदेशी निवेशकों भारतीय बाजार पर अपना भरोसा नहीं जता रहे है और लगातार बिकवाली का दौर जारी रखे हुए हैं.

4. वैश्विक स्तर पर मिल रहे कमजोर संकेत

अमेरिका के बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिली थी. वहीं एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो, साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.2 प्रतिशत, जापान का निक्केई इंडेक्स 1.7 फीसदी और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.4 प्रतिशत फिसलकर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

