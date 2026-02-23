हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी

ट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी

Dollar vs Rupee: डॉलर में कमजोरी छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.33 प्रतिशत गिरकर 97.47 पर आ गया, जिससे रुपये को अतिरिक्त मजबूती मिली.

By : राजेश कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

Rupee vs Dollar: अमेरिका में Supreme Court of the United States के फैसले से मिले झटके और राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा टैरिफ को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव से बनी वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारतीय रुपये में मजबूती देखने को मिली है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुपया 21 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.73 पर पहुंच गया.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और डॉलर के कमजोर होने से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला. अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.76 पर खुला और बढ़त के साथ 90.73 तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की तेजी दिखाता है.

रुपये में तेजी

इससे पहले शुक्रवार को रुपया 26 पैसे टूटकर 90.94 पर बंद हुआ था. डॉलर में कमजोरी छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.33 प्रतिशत गिरकर 97.47 पर आ गया, जिससे रुपये को अतिरिक्त मजबूती मिली.

शेयर बाजार में उछाल घरेलू शेयर बाजार में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला. BSE Sensex शुरुआती कारोबार में 621.78 अंक चढ़कर 83,436.49 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 180.05 अंक की बढ़त के साथ 25,751.30 पर कारोबार करता दिखा.

क्रूड ऑयल में गिरावट अंतरराष्ट्रीय मानक Brent Crude का भाव 1.09 प्रतिशत गिरकर 70.98 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. तेल की कीमतों में नरमी से भारत जैसे आयातक देश को राहत मिलती है और इससे रुपये को भी समर्थन मिलता है.

बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

हालांकि, शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 934.61 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. इसके बावजूद, वैश्विक संकेतों में सुधार और डॉलर की कमजोरी से रुपये में मजबूती बनी रही.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) का कहना है कि शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी ने निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया है. Reserve Bank of India (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8.663 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 725.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया. यह अब तक का उच्चतम स्तर है.

विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार न केवल रुपये को स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों को भी भरोसा देता है. इसके साथ ही घरेलू शेयर बाजार में तेजी और डॉलर में कमजोरी ने भी सकारात्मक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें: एक झटके में 15200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत, सोने के भाव में भी तेज उछाल; क्या है वजह?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 23 Feb 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Rupee US Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी
ट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी
बिजनेस
Gold-Silver Price Surge: एक झटके में 15200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत, सोने के भाव में भी तेज उछाल; क्या है वजह?
एक झटके में 15200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत, सोने के भाव में भी तेज उछाल; क्या है वजह?
बिजनेस
क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, 65,000 डॉलर पर बिटकॉइन 8 महीने के लो पर; जानें दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का हाल
क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, 65,000 डॉलर पर बिटकॉइन 8 महीने के लो पर; जानें दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का हाल
बिजनेस
Toll Tax Refund: FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?
FASTag अकाउंट करते रहें चेक, रिफंड का पैसा आएगा वापस; जानें क्या है मामला?
Advertisement

वीडियोज

JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget