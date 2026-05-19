करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का दौर जारी है. आज 19 मई को रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 96.37 पर खुला, जो अब तक का इसका सबसे लो-लेवल है. यह लगातार आठवां सत्र है, जब रुपये में गिरावट देखी जा रही है.

कल कारोबार के दौरान रुपया 96.39 के अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और आज बाजार खुलते ही यह उसी ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंच गया. इस दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी रही. विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से खाड़ी देशों से तेल के आयात में आई रुकावट की वजह से रुपये की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

पिछले 8 दिनों से रुपये की गिरावट

तारीख 1 डॉलर की कीमत (रुपये में) गिरावट की वजह 8 मई 2026 94.42 रुपये खाड़ी देशों में तनाव के कारण गिरावट की शुरुआत 11 मई 2026 95.39 रुपये रुपया पहली बार 95 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 12 मई 2026 95.63 रुपये अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के कारण दबाव 13 मई 2026 95.70 रुपये विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव 14 मई 2026 95.71 रुपये OGI वेबसाइट पर ट्रंप के सीक्रेट ट्रेड का खुलासा 15 मई 2026 95.99 रुपये 110 डॉल के पार पहुंचा क्रूड 18 मई 2026 96.27 रुपये होर्मुज पर नाकेबंदी का दबाव 19 मई 2026 96.37 रुपये आज अब तक का सबसे निचला स्तर

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