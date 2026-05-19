हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDollar vs Rupee: करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये में आज भी गिरावट आई है. यह लगातार 8वां सत्र है, जब रुपया अमेरिकी डॉलर के आगे पस्त हुआ है.. आज रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 96.37 के लेवल पर खुला.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 May 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

Dollar vs Rupee: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का दौर जारी है. आज 19 मई को रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 96.37 पर खुला, जो अब तक का इसका सबसे लो-लेवल है. यह लगातार आठवां सत्र है, जब रुपये में गिरावट देखी जा रही है.

कल कारोबार के दौरान रुपया 96.39 के अब तक के सबसे निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और आज बाजार खुलते ही यह उसी ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंच गया. इस दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी रही. विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी से खाड़ी देशों से तेल के आयात में आई रुकावट की वजह से रुपये की स्थिति नाजुक बनी हुई है. 

पिछले 8 दिनों से रुपये की गिरावट

तारीख 1 डॉलर की कीमत (रुपये में) गिरावट की वजह 
8 मई 2026 94.42 रुपये खाड़ी देशों में तनाव के कारण गिरावट की शुरुआत
11 मई 2026 95.39 रुपये रुपया पहली बार 95 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार
12 मई 2026 95.63 रुपये अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के कारण दबाव
13 मई 2026 95.70 रुपये विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव
14 मई 2026 95.71 रुपये OGI वेबसाइट पर ट्रंप के सीक्रेट ट्रेड का खुलासा
15 मई 2026 95.99 रुपये 110 डॉल के पार पहुंचा क्रूड
18 मई 2026 96.27 रुपये होर्मुज पर नाकेबंदी का दबाव
19 मई 2026 96.37 रुपये आज अब तक का सबसे निचला स्तर

 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Rate: कहीं 104 तो कहीं 109 रुपए है पेट्रोल-डीजल का रेट, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितनी हैं कीमतें? 

Published at : 19 May 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Rupee डॉलर Rupee Vs Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Dollar vs Rupee: करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा
करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा
बिजनेस
महंगा हुआ ब्रेकफास्ट, दूध के बाद अब ब्रेड की बढ़ी कीमतें, जानें कितने रुपए का हुआ इजाफा
महंगा हुआ ब्रेकफास्ट, दूध के बाद अब ब्रेड की बढ़ी कीमतें, जानें कितने रुपए का हुआ इजाफा
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: कहीं 104 तो कहीं 109 रुपए है पेट्रोल-डीजल का रेट, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितनी हैं कीमतें?
कहीं 104 तो कहीं 109 रुपए है पेट्रोल-डीजल का रेट, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितनी हैं कीमतें?
बिजनेस
Share Market: शेयर मार्केट की आज अच्छी रही ओपेनिंग, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी 25 अंक ऊपर
शेयर मार्केट की आज अच्छी रही ओपेनिंग, सेंसेक्स 75000 के पार; निफ्टी भी 25 अंक ऊपर
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
विश्व
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... पाकिस्तान में बदले गए इन जगहों के नाम 
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... PAK में बदले गए इन जगहों के नाम 
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
टेक्नोलॉजी
माउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!
माउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget