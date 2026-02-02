हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dollar vs Rupee: बजट के एक दिन बाद भारतीय रुपये में आया भारी जोश, अमेरिकी डॉलर को दी करारी शिकस्त

Indian Rupee:

By : राजेश कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Dollar vs Rupee: केन्द्रीय बजट पेश होने के एक दिन बाद शेयर बाजार में जहां रिकवरी देखने को मिली, वहीं रुपये में भी मजबूती दर्ज की गई. सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 37 पैसे चढ़कर 91.56 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट से घरेलू मुद्रा को सहारा मिला है. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, बजट से रुपये को कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार की नीतियों ने बाजार को एक तरह का आश्वासन जरूर दिया है. हालांकि, अगले वित्त वर्ष में सरकार की ऊंची उधारी योजना को लेकर निवेशकों की भावनाओं पर दबाव बने रहने की आशंका जताई जा रही है.

रुपये में मजबूती

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए करीब 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का अनुमान रखा है. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.95 पर खुला और धीरे-धीरे मजबूत होकर 91.56 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 37 पैसे की बढ़त दर्शाता है. इससे पहले शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 92.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया था, हालांकि अंत में यह 91.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

इस दौरान वैश्विक बाजार में डॉलर की स्थिति भी लगभग स्थिर रही. छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.08 पर रहा. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ब्रेंट क्रूड 4.14 प्रतिशत टूटकर 66.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारत जैसे आयातक देशों की मुद्राओं को राहत मिली.

विदेशी निवेशकों ने बढ़ाई चिंता

हालांकि, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों ने बाजार में थोड़ी चिंता भी बढ़ाई है. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लंबे समय बाद बिकवाल नजर आए और उन्होंने करीब 588.34 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की. इससे साफ है कि बजट के बाद बाजार में स्थिरता लौटने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों की सतर्कता और सरकार की उधारी योजनाएं आने वाले दिनों में रुपये और बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 02 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Rupee डॉलर US Dollar
