हिंदी न्यूज़बिजनेसDollar vs Rupee: क्रूड ऑयल में तेजी और डॉलर की मजबूती के आगे धराशायी रुपया, जानें क्यों नहीं रह पाई मजबूती

Finrex Treasury Advisors LLP के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि रुपया 90.67 तक मजबूत हुआ, लेकिन यह बढ़त टिक नहीं पाई क्योंकि शेयर बाजार अपने शुरुआती उच्च स्तर पर कायम नहीं रह सके.

By : राजेश कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 12:51 PM (IST)
Rupee vs Dollar: भारतीय रुपये में एक दिन पहले दिखी मजबूती अगले कारोबारी दिन कायम नहीं रह सकी. मंगलवार को हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत होते ही रुपया सात पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.96 पर आ गया. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा.

Finrex Treasury Advisors LLP के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि रुपया 90.67 तक मजबूत हुआ, लेकिन यह बढ़त टिक नहीं पाई क्योंकि शेयर बाजार अपने शुरुआती उच्च स्तर पर कायम नहीं रह सके. उन्होंने कहा कि Supreme Court of the United States के अनुकूल फैसले के बावजूद रुपये में बड़ी तेजी नहीं आई और हर गिरावट पर आयातकों तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने डॉलर खरीदारी की. उनके मुताबिक, रुपया 90.60 से 91.00 के दायरे में रह सकता है.

क्यों टूटा रुपया?

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत ने रुपये पर दबाव बढ़ाया. हालांकि, विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने तेज गिरावट को थामने में मदद की.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.91 पर खुला और फिसलकर 90.96 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दर्शाता है. सोमवार को रुपया पांच पैसे की बढ़त के साथ 90.89 पर बंद हुआ था. इस बीच डॉलर इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर 97.81 पर रहा, जिससे डॉलर की मजबूती झलकी.

शेयर बाजार में गिरावट

घरेलू बाजार में भी कमजोरी दिखी. BSE Sensex 525.29 अंक टूटकर 82,769.37 पर आ गया, जबकि Nifty 50 145.85 अंक फिसलकर 25,567.15 पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय मानक Brent Crude 0.85 प्रतिशत बढ़कर 72.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे आयात बिल बढ़ने की आशंका के कारण रुपये पर अतिरिक्त दबाव बना. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) सोमवार को लिवाल रहे और उन्होंने 3,483.70 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार को कुछ समर्थन मिला.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 24 Feb 2026 12:49 PM (IST)
Rupee US Dollar
