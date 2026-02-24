हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस ज्वेलरी कंपनी का खुला IPO, एंकर निवेशकों से जुटाए 170 करोड़; जानिए प्राइस बैंड और GMP

भारतीय प्राइमरी मार्केट में आभूषण सेक्टर की कंपनी पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का इश्यू  24 फरवरी को खुल गया है. इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को एंकर निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन का डेट रखा गया था..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

PNGS Reva Diamond Jewellery IPO: भारतीय प्राइमरी मार्केट में आभूषण सेक्टर की कंपनी पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी का इश्यू  24 फरवरी को खुल गया है. इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को एंकर निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन का डेट रखा गया था. एंकर राउंड के जरिए कंपनी ने 170.58 करोड़ रुपये जुटाए है.

जिसमें 386 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कुल 44,19,200 शेयर आवंटित किए गए. आइए जानते हैं, कंपनी आईपीओ के बारे में... 

एंकर निवेशकों से जुटाए 170 करोड़

प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनी आईपीओ के जरिए एंकर निवेशकों से 170.58 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रही है. इस हिस्से में सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड और ग्रो म्यूचुअल फंड जैसे संस्थागत निवेशकों ने भागीदारी दिखाते हुए निवेश किया है.

ग्रे मार्केट पर कंपनी का हाल?

ग्रे मार्केट के ताजा संकेतों पर नजर डालें तो आईपीओ को मामूली प्रीमियम मिल रहा है. इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह इश्यू फिलहाल 9 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. जो करीब 2.33 प्रतिशत संभावित लिस्टिंग गेन की ओर इशारा करता है. 

शेयरों का प्राइस बैंड और आईपीओ साइज

PNGS Reva Diamond Jewellery ने अपने आईपीओ के लिए 367 रुपये से 386 रुपये प्रति शेयर के बीच का प्राइस बैंड रखा है. निवेशकों को कंपनी में अपना दांव लगाने के लिए 32 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा. यानी इसमें आवेदन करने के लिए कम से कम 12,352 रुपये खर्च करने होंगे. यह पब्लिक इश्यू 24 से 26 फरवरी तक खुला रहेगा. मेनबोर्ड इश्यू होने के कारण इसके शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह पर की जाएगी. 

कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 380 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही है. कंपनी 98 लाख फ्रेश शेयर जारी करने वाली है. इश्यू के जरिए सारे शेयर फ्रेश जारी किए जाएंगे. यानी, आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी के विकास कामों में होगा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 24 Feb 2026 11:36 AM (IST)
