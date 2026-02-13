हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRupee vs Dollar: नहीं रह पाई रुपये में मजबूती, ट्रंप के डॉलर की 'हुंकार' के सामने सहम गई भारतीय करेंसी

Rupee vs Dollar: नहीं रह पाई रुपये में मजबूती, ट्रंप के डॉलर की 'हुंकार' के सामने सहम गई भारतीय करेंसी

Indian Currency: अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक माहौल के कारण रुपये पर दबाव बना रहा. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.69 पर खुला, जो पिछले बंद भाव 90.61 की तुलना में गिरावट दर्शाता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

Rupee vs Dollar: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय रुपये में वह मजबूती देखने को नहीं मिली, जो एक दिन पहले दर्ज की गई थी. शुरुआती कारोबार में रुपया आठ पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.69 पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक माहौल के कारण रुपये पर दबाव बना रहा. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.69 पर खुला, जो पिछले बंद भाव 90.61 की तुलना में गिरावट दर्शाता है.

क्यों टूटा रुपया?

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, डॉलर की मजबूती के चलते उभरते बाजारों की मुद्राओं, खासकर रुपये में तेजी की संभावना सीमित हो गई है. शुरुआत में बाजार ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का सकारात्मक स्वागत किया था, लेकिन व्हाइट हाउस द्वारा जारी ‘फैक्ट शीट’ के बाद नई चिंताएं उभरकर सामने आईं. इस दस्तावेज में समझौते की शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भारत द्वारा कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क खत्म करने या कम करने की बात शामिल है. इससे व्यापार संतुलन और घरेलू उद्योगों पर प्रभाव को लेकर निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है.

इस बीच, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत ने व्यापार वार्ताओं में अपने संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा की है और अंतरिम समझौते के तहत महत्वपूर्ण खंडों को संरक्षित रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों की टीमें साझा बयान को कानूनी समझौते का रूप देने पर काम कर रही हैं, जिसके मार्च के अंत तक अंतिम रूप लेने की संभावना है.

एक दिन पहले आयी तेजी

गुरुवार को रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 90.61 पर बंद हुआ था, लेकिन शुक्रवार को डॉलर सूचकांक में 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.94 पर पहुंचने से डॉलर की मजबूती बरकरार रही. घरेलू शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख दिखा. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 683.72 अंक गिरकर 82,991.20 पर और निफ्टी 207.15 अंक टूटकर 25,600.05 पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 0.16 प्रतिशत गिरकर 67.41 डॉलर प्रति बैरल रहा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी दिखी. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को लिवाल रहे और उन्होंने 108.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इसके बावजूद वैश्विक संकेतों और डॉलर की मजबूती ने रुपये पर दबाव बनाए रखा.

ये भी पढ़ें: 1 दिन में ढाई हजार से ज्यादा कम हुई 24 कैरेट सोने की कीमत, जानें 22 और 18 कैरेट गोल्ड का लेटेस्ट रेट

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 13 Feb 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Rupee US Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget