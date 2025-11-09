कबाड़ से करोड़ों! सरकार की सफाई मुहिम ने तोड़ दिए कमाई के सारे रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Government Scrap Earnings: भारत सरकार ने सिर्फ कबाड़ बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की हैं. केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने बड़े स्तर पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया था. इस दौरान सरकार ने कबाड़ बेचकर करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए.

यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि, सरकार की छोटी योजनाओं के बराबर की राशि केवल कबाड़ बेचकर प्राप्त हो गई. यह आंकड़ा चंद्रयान-3 के बजट से भी ज्यादा है, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए थी. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार को इस सफाई अभियान से बंपर कमाई हुई हैं.

क्या कहती है रिपोर्ट?

न्यूज18 की एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2021 में वार्षिक अभियान शुरु करने के बाद से केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 4,100 करोड़ रुपए कबाड़ बेचकर कमाए हैं. अगर इस साल के आंकड़ों की बात करें तो, 2 से 31 अक्टूबर के बीच चले इस बड़े अभियान में रिकॉर्ड तोड़ सफाई की गई.

इस दौरान 232 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया और करीब 29 लाख पुरानी फाइलों को हटाया गया. यह अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान रहा, जिसमें 11.58 लाख से ज्यादा दफ्तरों ने एक्टिव होकर हिस्सा लिया.

आंकड़ों से समझे पूरा विषय

केंद्र सरकार की ओर से साल 2021 से 2025 के बीच पांच बड़े सफाई अभियानों का आयोजन किया गया. इन पांचों अभियानों के तहत कुल मिलाकर 23.62 लाख सरकारी दफ्तरों की सफाई की गई. साथ ही 928.84 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई और 166.95 लाख फाइलों को छांटा या बंद किया गया.

इस पूरे अभियान से सफाई को तो बढ़ावा मिला ही, साथ ही इन सरकारी दफ्तरों में लंबित मामलों को कम करने में भी मदद मिली. इन सब के साथ ही इससे सरकार का खजाना भी भर गया. सरकार को कुल 4,097.24 करोड़ रुपए की कमाई हुई.

