भारतीय रुपये की मजबूती देख डॉलर हुआ पस्त, जानें आज कैसे अमेरिकी करेंसी को मिली शिकस्त

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी मजबूती देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में रुपया 26 पैसे चढ़कर 89.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.20 प्रति डॉलर पर खुला और लगातार मजबूती के साथ 89.92 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 26 पैसे की बढ़त दर्शाता है.

चार सत्रों की गिरावट पर लगा ब्रेक

इससे पहले मंगलवार को रुपया लगातार चार सत्रों की गिरावट को तोड़ते हुए 12 पैसे मजबूत होकर 90.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.05 प्रतिशत गिरकर 98.52 पर आ गया.

शेयर बाजार में कमजोरी

घरेलू शेयर बाजारों में हालांकि दबाव बना रहा. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 169.64 अंक टूटकर 84,909.30 अंक पर और निफ्टी 42.35 अंक फिसलकर 26,128.90 के स्तर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.05 प्रतिशत गिरकर 60.06 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे रुपये को अतिरिक्त सहारा मिला.

एक्सपर्ट्स की राय

मिराए एसेट शेयरखान के जिंस शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बनी हुई है, जिससे आगे चलकर रुपये पर दबाव आ सकता है.

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की पूंजी निकासी से रुपये की मजबूती सीमित रह सकती है. हालांकि, कमजोर डॉलर और नरम अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बीच केंद्रीय बैंक के किसी भी संभावित हस्तक्षेप से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिल सकता है. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को एफआईआई बिकवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 107.63 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

