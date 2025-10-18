अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच भारत का बड़ा बयान, वाणिज्य मंत्री ने कहा कृषि और MSME हित सर्वोपरि

India US trade talks: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक स्तर पर चल रही है. साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि, देश के किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमों (एमएसएमई) के हितों को लेकर केंद्र सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी.

भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि, देश हित सबसे ऊपर है. पिछले ही दिनों भारत का एक प्रतिनिधि दल वाशिंगटन गया हुआ था. जहां भारतीय प्रतिनिधियों ने अमेरिकी पदाधिकारियों से मुलाकात की.

क्या कहा वाणिज्य मंत्री ने?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात का साफ संदेश है कि, भारत सरकार अपने किसानों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा. ये बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है. साथ ही अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में रियायत की मांग की थी. जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है. हालांकि, गोयल ने कहा कि, भारत और अमेरिका के बीच दोस्ताना संबंध हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को सकारात्मक बताया है. व्यापार समझौते पर पिछले महीने खुद गोयल एक टीम के साथ न्यूयॉर्क की यात्रा कर चुके हैं.

हाल ही में भारतीय प्रतिनिधियों की एक टीम वाशिंगटन गई हुई थी. 3 दिनों तक चली ये मीटिंग्स 17 अक्टूबर को खत्म हुई. टीम का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल कर रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के बीच की यह चर्चा काफी सकारात्मक रही. साथ ही पहले के दौरों में भी कई मुद्दों पर सहमति बनी है. आपको बता दें कि, अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है.

क्या है अमेरिका भारत विवाद ?

भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते पिछले कुछ दिनों में काफी तनाव रहे है. ट्रंप प्रशासन की ओर से भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत तक की भारी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए है. रूस से कच्चा तेल खरदीने को लेकर अमेरिका ने 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया है. जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है.

